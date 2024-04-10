Empresa perfurou duto de gás em Vitória para instalar rede 5G

Local da perfuração que atingiu duto de gás na Avenida Dante Michelini Crédito: TV Gazeta

A Gazeta sobre o assunto, a prefeitura informou, na noite desta quarta-feira (10), o nome da empresa de telefonia responsável pela perfuração durante obras. Passados três dias desde o incidente que perfurou um duto de gás e o desabastecimento de cerca de 13 mil consumidores em Vitória , e com cobranças recorrentes da reportagem desobre o assunto, a prefeitura informou, na noite desta quarta-feira (10), o nome da empresa de telefonia responsável pela perfuração durante obras.

Trata-se da QMC Telecom, autorizada pela administração municipal para realizar de serviços para implantação do sistema 5G de telefonia móvel. O incidente foi na Avenida Dante Michelini e afetou moradores e comerciantes de Jardim da Penha, Mata da Praia, Goiabeiras e Bairro República. Em nota, após publicação de reportagem de A Gazeta apontando a falta de identificação da companhia, a prefeitura apresentou uma nova manifestação.

"A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) informa que a autorização foi para a implantação do sistema 5G subterrâneo por método não destrutivo. A empresa que fez a abertura foi a QMC Telecom e o município orientou os responsáveis para que houvesse os devidos cuidados para as instalações de rede de gás e esgoto no local", diz a nota.