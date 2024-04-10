MPES vai apurar perfuração de duto que causou falta de gás em Vitória

A Promotoria de Justiça Regional do Consumidor, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), instaurou procedimento para apurar a perfuração de um duto de gás na Avenida Dante Michelini, no domingo (7), que deixou cerca de 13 mil consumidores residenciais e comerciais sem gás nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia, Goiabeiras e Bairro República. A ES Gás informou nesta quinta (11) que o serviço foi totalmente restabelecido.
"O MPES já oficiou a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e a ES Gás, para a adoção das medidas cabíveis. O MPES segue acompanhando o caso, para adoção de todas as medidas necessárias à proteção dos direitos dos consumidores", diz nota enviada à reportagem.
A ES Gás ainda não foi informada oficialmente sobre a responsável pela perfuração do duto, mas diz que está "empenhada na investigação das causas e identificação dos responsáveis."