MPES vai apurar perfuração de duto que causou falta de gás em Vitória

Local onde tubulação de gás foi perfurada, na Praia de Camburi, em Vitória

"O MPES já oficiou a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e a ES Gás, para a adoção das medidas cabíveis. O MPES segue acompanhando o caso, para adoção de todas as medidas necessárias à proteção dos direitos dos consumidores", diz nota enviada à reportagem.