Comerciante calcula prejuízo de R$ 15 mil com a falta de gás em Vitória

Além de causar transtorno em residências, a falta de gás encanado em quatro bairros de Vitória entre a noite de domingo (7) e a manhã desta terça-feira (9) também causa prejuízos para comerciantes da Capital.
No domingo, durante a instalação de uma rede de fibra óptica na Avenida Dante Michelini, uma empresa de telefonia — que ainda não foi identificada — perfurou um duto da ES Gás, empresa responsável pelo abastecimento na Grande Vitória, deixando pelo menos 13 mil imóveis sem o produto nos bairros República, Jardim da Penha, Mata da Praia e Goiabeiras.
Já na manhã desta terça-feira (9), comerciantes começaram a contabilizar os prejuízos com as portas fechadas.
“Por ser feriado [Dia de Nossa Senhora da Penha], costumamos ter um bom movimento. Foi um tremendo transtorno, toda a nossa equipe estava pronta, com expectativa de um bom faturamento. Mas com a falta de gás, eu calculo um prejuízo de pelo menos R$ 15 mil”, relata o proprietário de um restaurante que funciona há 19 anos em Jardim da Penha. Ele pediu para não ser identificado.
Na Mata da Praia, uma churrascaria também foi prejudicada. “Cheguei para trabalhar e não tenho gás. Tento falar com a empresa responsável para ter uma noção de quando vai ser reestabelecido o abastecimento aqui e não consigo falar com eles. Ligo no 0800 e ouço que o sistema está temporariamente fora do ar. Sem trabalhar, posso ter um prejuízo de mais ou menos R$ 10 mil”, conta o empresário José Carlos, dono do Só na Brasa.
À reportagem, outras padarias da região, como Monte Líbano, Trigodeli e Letrigalle, também confirmaram que foram afetadas pela falta de abastecimento do gás encanado, mas não estimaram os prejuízos.
O que diz a ES Gás
Na manhã desta terça-feira (9), a ES Gás informou que o serviço para retomar o fornecimento de gás para os bairros de Vitória com a distribuição interrompida após o vazamento foi concluído durante a madrugada. A perspectiva inicial era reestabelecer o serviço até as 15h, mas, conforme a empresa, a liberação do gás já foi iniciada para alguns clientes.
A ES Gás alertou ainda que as equipes da companhia estão trabalhando para fazer o religamento individual de cada unidade consumidora e que seus colaboradores estão identificados por uniforme e crachá. A população deve ficar atenta para evitar golpes.
Em relação à empresa de telefonia que causou o furo no duto de gás, a reportagem de A Gazeta questionou à Prefeitura de Vitória (PMV) se há identificação da mesma e autorização para o serviço realizado na noite de domingo (7). Segundo a PMV, o caso está sendo apurado.
Atualização
09/04/2024 - 1:10
O nome do empresário, que relata ter tido prejuízo de R$ 15 mil, e do estabelecimento dele foram ocultados da matéria a pedido do empreendedor por questões de segurança. O texto foi atualizado.