Comerciante calcula prejuízo de R$ 15 mil com a falta de gás em Vitória

No domingo, durante a instalação de uma rede de fibra óptica na Avenida Dante Michelini , uma empresa de telefonia — que ainda não foi identificada — perfurou um duto da ES Gás , empresa responsável pelo abastecimento na Grande Vitória , deixando pelo menos 13 mil imóveis sem o produto nos bairros República, Jardim da Penha, Mata da Praia e Goiabeiras.

Já na manhã desta terça-feira (9), comerciantes começaram a contabilizar os prejuízos com as portas fechadas.

“Por ser feriado [ Dia de Nossa Senhora da Penha ], costumamos ter um bom movimento. Foi um tremendo transtorno, toda a nossa equipe estava pronta, com expectativa de um bom faturamento. Mas com a falta de gás, eu calculo um prejuízo de pelo menos R$ 15 mil”, relata o proprietário de um restaurante que funciona há 19 anos em Jardim da Penha . Ele pediu para não ser identificado.

Estabelecimentos em Jardim da Penha ficaram sem funcionar por causa da falta de gás Crédito: Carlos Alberto Silva

Na Mata da Praia, uma churrascaria também foi prejudicada. “Cheguei para trabalhar e não tenho gás. Tento falar com a empresa responsável para ter uma noção de quando vai ser reestabelecido o abastecimento aqui e não consigo falar com eles. Ligo no 0800 e ouço que o sistema está temporariamente fora do ar. Sem trabalhar, posso ter um prejuízo de mais ou menos R$ 10 mil”, conta o empresário José Carlos, dono do Só na Brasa.

À reportagem, outras padarias da região, como Monte Líbano, Trigodeli e Letrigalle, também confirmaram que foram afetadas pela falta de abastecimento do gás encanado, mas não estimaram os prejuízos.

O que diz a ES Gás

Na manhã desta terça-feira (9), a ES Gás informou que o serviço para retomar o fornecimento de gás para os bairros de Vitória com a distribuição interrompida após o vazamento foi concluído durante a madrugada. A perspectiva inicial era reestabelecer o serviço até as 15h, mas, conforme a empresa, a liberação do gás já foi iniciada para alguns clientes.

A ES Gás alertou ainda que as equipes da companhia estão trabalhando para fazer o religamento individual de cada unidade consumidora e que seus colaboradores estão identificados por uniforme e crachá. A população deve ficar atenta para evitar golpes.

Em relação à empresa de telefonia que causou o furo no duto de gás, a reportagem de A Gazeta questionou à Prefeitura de Vitória (PMV) se há identificação da mesma e autorização para o serviço realizado na noite de domingo (7). Segundo a PMV, o caso está sendo apurado.