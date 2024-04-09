Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duto perfurado

Comerciante calcula prejuízo de R$ 15 mil com a falta de gás em Vitória

Após a perfuração de uma tubulação na noite de domingo (7), pelo menos 13 mil imóveis foram afetadas nos bairros República, Goiabeiras, Mata da Praia e Jardim da Penha
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 abr 2024 às 11:32

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 11:32

Além de causar transtorno em residências, a falta de gás encanado em quatro bairros de Vitória entre a noite de domingo (7) e a manhã desta terça-feira (9) também causa prejuízos para comerciantes da Capital.
No domingo, durante a instalação de uma rede de fibra óptica na Avenida Dante Michelini, uma empresa de telefonia — que ainda não foi identificada — perfurou um duto da ES Gás, empresa responsável pelo abastecimento na Grande Vitória, deixando pelo menos 13 mil imóveis sem o produto nos bairros República, Jardim da Penha, Mata da Praia e Goiabeiras.
Já na manhã desta terça-feira (9), comerciantes começaram a contabilizar os prejuízos com as portas fechadas.
“Por ser feriado [Dia de Nossa Senhora da Penha], costumamos ter um bom movimento. Foi um tremendo transtorno, toda a nossa equipe estava pronta, com expectativa de um bom faturamento. Mas com a falta de gás, eu calculo um prejuízo de pelo menos R$ 15 mil”, relata o proprietário de um restaurante que funciona há 19 anos em Jardim da Penha. Ele pediu para não ser identificado.
Rua da Lama
Estabelecimentos em Jardim da Penha ficaram sem funcionar por causa da falta de gás Crédito: Carlos Alberto Silva
Na Mata da Praia, uma churrascaria também foi prejudicada. “Cheguei para trabalhar e não tenho gás. Tento falar com a empresa responsável para ter uma noção de quando vai ser reestabelecido o abastecimento aqui e não consigo falar com eles. Ligo no 0800 e ouço que o sistema está temporariamente fora do ar. Sem trabalhar, posso ter um prejuízo de mais ou menos R$ 10 mil”, conta o empresário José Carlos, dono do Só na Brasa.
À reportagem, outras padarias da região, como Monte Líbano, Trigodeli e Letrigalle, também confirmaram que foram afetadas pela falta de abastecimento do gás encanado, mas não estimaram os prejuízos.

O que diz a ES Gás

Na manhã desta terça-feira (9), a ES Gás informou que o serviço para retomar o fornecimento de gás para os bairros de Vitória com a distribuição interrompida após o vazamento foi concluído durante a madrugada. A perspectiva inicial era reestabelecer o serviço até as 15h, mas, conforme a empresa, a liberação do gás já foi iniciada para alguns clientes.
A ES Gás alertou ainda que as equipes da companhia estão trabalhando para fazer o religamento individual de cada unidade consumidora e que seus colaboradores estão identificados por uniforme e crachá. A população deve ficar atenta para evitar golpes.
Em relação à empresa de telefonia que causou o furo no duto de gás, a reportagem de A Gazeta questionou à Prefeitura de Vitória (PMV) se há identificação da mesma e autorização para o serviço realizado na noite de domingo (7). Segundo a PMV, o caso está sendo apurado.

Atualização

09/04/2024 - 1:10
O nome do empresário, que relata ter tido prejuízo de R$ 15 mil, e do estabelecimento dele foram ocultados da matéria a pedido do empreendedor por questões de segurança. O texto foi atualizado.

Veja Também

Companhia retoma distribuição de gás encanado em bairros de Vitória

Empresa de telefonia não informou sobre obra que furou tubulação, diz ES Gás

Criança de 2 anos sofre queimaduras graves após acidente em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Goiabeiras Bairro Jardim da Penha Vitória (ES) gas ES Gás Mata da Praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados