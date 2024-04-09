Companhia retoma distribuição de gás encanado em bairros de Vitória

A ES Gás informou na manhã desta terça-feira (9) que o serviço para retomar o fornecimento de gás para bairros de Vitória com a distribuição interrompida após um vazamento foi concluído durante a madrugada. A perspectiva inicial era reestabelecer o serviço até as 15h, mas, conforme a empresa, a liberação do gás já foi iniciada para alguns clientes.
Cerca de 13 mil moradores e comerciantes dos bairros República, Jardim da Penha, Mata da Praia e Goiabeiras foram afetados pela falta de gás, constatada ainda na noite de domingo (7), quando o fornecimento precisou ser suspenso devido ao furo na tubulação. Segundo a ES Gás, o problema foi causado por uma empresa de telefonia, durante a implantação de uma rede de fibra ótica, na Avenida Dante Michelini.
A ES Gás alertou que as equipes da companhia estão trabalhando para fazer o religamento individual de cada unidade consumidora e que seus colaboradores estão identificados por uniforme e crachá. A população deve ficar atenta a identificação dos profissionais para não cair em golpes.