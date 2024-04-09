ES Gás adia prazo para fornecimento ser totalmente retomado em Vitória

Local onde tubulação de gás foi perfurada, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Inicialmente previsto para as 15h desta terça-feira (9) , o reestabelecimento do fornecimento de gás encanado nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia, Bairro República e Goiabeiras, em Vitória, ainda deve se estender durante toda a quarta-feira (10), segundo a ES Gás . A empresa diz que o serviço já foi restabelecido em alguns pontos, mas alega dificuldade de acesso a algumas unidades consumidoras e ressalta que, para realizar a religação, é necessário que um responsável esteja no local.

Ainda de acordo com a empresa, o procedimento de religamento é realizado de maneira individual em cada unidade consumidora e por zonas de distribuição. "As equipes de campo da companhia estão mobilizadas para atuar 24/7 (24 horas durante sete dias da semana) até o total restabelecimento", afirma nota enviada à reportagem. A companhia também orienta a manter todos os equipamentos a gás desligados para agilizar a ligação com segurança.

A ES Gás reforça que as equipes que realizam o atendimento estão devidamente identificadas por uniforme e crachá. A população deve ficar atenta para evitar golpes.