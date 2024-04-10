Três dias depois, ES Gás ainda não sabe quem perfurou duto de gás em Vitória

Local onde tubulação de gás foi perfurada, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Atualização Após a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Vitória divulgou uma nota informando o nome da empresa de telefonia responsável pelo serviço que perfurou o duto de gás. O texto foi atualizado.

Durante uma obra para implantação de fibra ótica na Avenida Dante Michelini, em Vitória, uma empresa de telefonia acabou perfurando um duto de gás no último domingo (7). Essa foi a explicação da ES Gás, responsável pela distribuição do produto, para os transtornos e prejuízos que se seguiram nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia, Goiabeiras e Bairro República e que afetaram cerca de 13 mil consumidores. Mas, três dias depois, a distribuidora ainda não sabia informar o nome da empresa causadora do incidente.

"A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) informa que a autorização foi para a implantação do sistema 5G subterrâneo por método não destrutivo. A empresa que fez a abertura foi a QMC Telecom e o município orientou os responsáveis para que houvesse os devidos cuidados para as instalações de rede de gás e esgoto no local", diz a nota.

Empurra-empura

Desde segunda-feira (8), a ES Gás vinha sendo questionada sobre a identificação da companhia de telefonia, mas disse que não foi informada nem contatada sobre a obra . A empresa ainda frisou que a responsável por autorizar a intervenção foi a Prefeitura de Vitória, que, no mesmo dia, disse que o caso estava em apuração.

Nesta quarta-feira (10), a princípio a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, a prefeitura apenas confirmou à reportagem de A Gazeta "que foi autorizada a realização de serviço com método não destrutivo no trecho, destacando tratar-se de local com identificação de rede de gás." Ao ser questionada sobre a empresa para a qual foi dada a autorização, a administração municipal se recusou a informar.

"Favor solicitar à empresa ES Gás. A Prefeitura só autoriza serviços. A responsável pela fiscalização da rede de gás é a empresa concessionária". A administração da Capital também foi questionada se uma obra com a perfuração de uma via ainda pode ser considerada "serviço com método não destrutivo", mas não deu retorno.

Com a negativa do Executivo de Vitória, a reportagem voltou a procurar a ES Gás, que reafirmou que está apurando para saber quem é o responsável. "A ES Gás tomou todas as providências no dia da ocorrência e está empenhada na investigação das causas e identificação dos responsáveis pela intervenção que causou danos à rede pública de distribuição de gás e que ocasionou a interrupção do fornecimento."

Órgãos responsáveis

Mesmo que a prefeitura reconheça que autorizou a obra e sabe a autoria do dano, a ES Gás afirma que acionou outros órgãos para identificar a companhia de telefonia. "A empresa já acionou as autoridades de segurança pública e demais órgãos competentes responsáveis pela apuração. Tão logo os responsáveis sejam identificados, a empresa tomará as providências cabíveis. A ES Gás esclarece ainda que não tinha conhecimento da execução da intervenção que causou o dano e que nenhum acompanhamento foi solicitado nos canais oficiais da companhia", diz nota da ES Gás.

A partir dessa resposta, a reportagem perguntou quais seriam essas "autoridades de segurança pública e demais órgãos competentes". A ES Gás disse que o contato foi feito com o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Trânsito. A Gazeta procurou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que informou que vai investigar a situação.

"O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Regional do Consumidor, informa que instaurou procedimento para apurar os fatos. O MPES já oficiou a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e a ES gás, para a adoção das medidas cabíveis. O MPES segue acompanhando o caso, para adoção de todas as medidas necessárias à proteção dos direitos dos consumidores."

Prejuízos

Uma previsão inicial da ES Gás estimava que o serviço seria reestabelecido até as 15 horas da terça-feira (9). Sem conseguir cumprir o prazo, apontou que a religação da rede ainda iria se estender durante toda a quarta-feira (10), alegando que o trabalho é feito individualmente nas unidades consumidoras e que estava tendo dificuldade para acessar algumas delas. Por volta das 17h de quarta, ainda havia unidades sem o serviço restabelecido.