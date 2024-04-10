Residências em Jardim da Penha e Mata da Praia continuam sem gás

Por nota, a empresa informou que nos bairros Goiabeiras e Bairro República, 100% do abastecimento estava normalizado, tanto em estabelecimentos comerciais quanto residenciais. Em Mata da Praia e Jardim da Penha, todos os estabelecimentos comerciais já tinham o gás religado, já os residenciais ainda não. Questionada se a religação se estenderia para a quinta-feira (11), a assessoria informou que ainda não sabe informar e que as equipes iriam trabalhar durante toda noite de quarta podendo normalizar o serviço dentro do prazo informado.

"Desde o ocorrido, as equipes em campo foram triplicadas e todos os esforços da companhia foram direcionados para a resolução mais breve possível. A companhia reforça a solicitação para que os clientes mantenham todos os equipamentos a gás desligados, visando agilizar o processo de ligação. A ES Gás destaca ainda que prioriza a segurança de todos e que tem respeitado todos os procedimentos e normas necessários para que o restabelecimento da distribuição do gás ocorra conforme determinam as políticas de qualidade, segurança e meio ambiente da companhia. Reforçamos que as equipes que realizam o atendimento da ES Gás estão devidamente identificadas por uniforme e crachá. A população deve ficar atenta para evitar golpes", diz nota da empresa.