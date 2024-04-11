3 dias sem gás no fogão em Vitória: quem vai pagar essa conta?

Não se trata de uma crítica ao procedimento da ES Gás para o retorno do gás às residências e estabelecimentos comerciais. Como foi informado pela empresa, o religamento é realizado individualmente em cada unidade consumidora e por zonas de distribuição. "As equipes de campo da companhia estão mobilizadas para atuar 24/7 (24 horas durante sete dias da semana) até o total restabelecimento", afirmou a concessionária em nota enviada à reportagem. Se a adoção desses protocolos é norma de segurança, ela é incontestável.