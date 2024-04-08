Prevenção de alagamentos em Vitória é trabalho sem hora para parar

Grande Vitória registrou alagamentos durante temporal no dia 30 de março Crédito: Leitor A Gazeta

O temporal que desabou sobre a Grande Vitória no dia 30 , o último sábado de março, mais uma vez provocou transtornos, com alagamentos nas cidades. Vitória foi uma das que mais sofreu os impactos da chuvarada, com a água tomando conta tanto de pontos historicamente vulneráveis, mas que tiveram sensível melhora nos últimos anos, como a região da Av. Cesar Hilal, quanto de outros em que os alagamentos eram menos comuns, mas vêm se repetindo, como a Avenida Américo Buaiz.

As informações sobre o volume pluviométrico na Capital, de acordo com a Defesa Civil municipal, foi de que a chuva atingiu 107 milímetros – acima do indicado nas medições do Incaper (60,1 mm) e da Defesa Civil Estadual (64,45 mm). O secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim, afirmou que a precipitação foi equivalente ao que era esperado para um período de 30 a 40 dias.

Já Vila Velha, naquele sábado, marcou 27mm, segundo os dados do Incaper. E Cariacica, que também registrou muitos alagamentos, 67,3 mm.

É incontestável que choveu muito em um intervalo curto. Assim como são conhecidas as características geográficas e geológicas da Ilha de Vitória desde que se intensificou o processo de urbanização que ocupou toda a sua extensão, no século passado. O secretário, em entrevista à Gazeta, afirmou:

O trabalho de proteção das áreas urbanas é inglório, porque ele não tem fim. E é isso que os gestores municipais precisam ter em mente, nunca é um trabalho terminado, ele não tem hora para acabar.

Como já foi dito e redito, os eventos climáticos extremos já são o novo normal. Se os sistemas de drenagem da cidade funcionam, mas não suportam volumes maiores de chuva, é preciso começar a trabalhar para que se tornem mais eficientes. Principalmente diante das mudanças na ocupação urbana. Vitória, por exemplo, é uma cidade repleta de aterros.