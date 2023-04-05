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Encantos a um pulo

10 dicas de passeios 'bate e volta' para curtir a Semana Santa no ES

Separamos opções de passeios que podem ser feitos para ir e voltar no mesmo dia partindo de Vitória; confira

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 16:54

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 abr 2023 às 16:54
Partindo de Vitória, 10 sugestões de lugares para conhecer e voltar no mesmo dia
Praia, montanha, igrejas: partindo de Vitória, ES tem muitas opções que dá para conhecer no mesmo dia  Crédito: Montagem A Gazeta
Tem muita gente em contagem regressiva para a folga da Semana Santa, de sexta (7) a domingo (9) — alguns até mesmo a partir de quinta-feira (6). Para quem terá "apenas" três dias de descanso, viajar para longe pode não ser uma opção. Se esse é o seu caso, a reportagem de A Gazeta preparou uma lista com dez sugestões de destinos aqui no Espírito Santo para ir e voltar no mesmo dia, o famosos bate e volta. 
Os roteiros consideram como ponto de partida a cidade de Vitória e trajetos que possam ser feitos no mesmo dia, dentro de um período curto de tempo. Também vale ressaltar que o bate e volta é somente uma sugestão. Nada impede, porém, que quem tem mais tempo passe uma noite ou duas em alguns desses destinos. Então: garrafinha de água, protetor solar, cinto de segurança e pé na estrada!

1 - Convento da Penha. Afinal, é um feriado religioso

Convento da Penha, em Vila Velha, reúne religiosos durante as missas
Convento da Penha, em Vila Velha, realizará celebrações especiais da Semana Santa Crédito: Fernando Madeira
Se é um feriado religioso, por que não aproveitar para conhecer — ou revisitar — um dos principais cartões-postais do Espírito Santo? O acesso ao Convento da Penha fica na Prainha, em Vila Velha. Para quem mora na Grande Vitória, é um pulinho.
Durante a semana, há missas diárias. No Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira (6), serão realizadas celebrações especiais: Missa da Ceia do Senhor, Adoração ao Santíssimo Sacramento, Procissão do Fogaréu e Vigília Pascal.
As celebrações serão encerradas no Domingo de Páscoa, com missas em diversos horários. Também nesse dia, terá início o oitavário da Festa da Penha, o maior evento religioso do Estado. A programação detalhada está disponível no site do convento.

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2 - Na dúvida, Guarapari

Uma inveja que moradores da Grande Vitória podem fazer nos nossos vizinhos de Minas Gerais é fazer um bate e volta até Guarapari. A uma distância média de 60 km da Capital, o que não falta são opções do que fazer na cidade: mergulhar e ver de perto um navio naufragado; as cachoeiras de Buenos Aires; passeio de escuna com a possibilidade de trombar com um golfinho ou tartaruga; uma praia mais tranquila, como a Praia dos Padres; uma praia mais agitada, Bacutia, por exemplo; e muitas, muitas opções de restaurantes.
Abaixo, você pode conferir algumas sugestões de onde ir para ter uma ótima experiência gastronômica.

3 - Nosso pequeno Cachoeiro

Cachoeira Alta em Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeira Alta em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Fernando Madeira
Aproveitando a referência musical, fica a sugestão de conhecer a Casa de Cultura Roberto Carlos. Segundo informações da prefeitura, na Sexta-feira Santa, o espaço não estará aberto à visitação. Porém, no sábado e domingo, das 9h às 15h, é possível visitar o acervo que conta com quadros, discos fotos, instrumentos musicais, entre outras peças.
Além disso, o relevo da cidade convida quem gosta de se conectar com a natureza. Cachoeira Alta, Pedra da Ema e Pico do Itabira são algumas sugestões para o feriado.

4 - Da estrada à Rua do Lazer

A Rua do Lazer em Santa Teresa Crédito: Arquivo pessoal
Chegar em Santa Teresa dá a sensação de que apenas duas horinhas de viagem separam Vitória da Europa. Com um clima mais propício à culinária Italiana — famosa por lá — e bons vinhos, um dos pontos mais famosos do município é a Rua do Lazer, que ressalta o estilo colonial da arquitetura da cidade.
Com um pouco mais de aventura, uma trilha de 1,5 km leva até a Cachoeira da Fumaça, localizada na vizinha Santa Leopoldinha , mas que também pode ser acessada pelo município.

5 - Pedra Azul, o lugar mais romântico do Brasil

Parque Estadual Pedra Azul em Domingos Martins
Parque Estadual Pedra Azul em Domingos Martins Crédito: Vitor Jubini
É assim que o personal tuor Alexander Caetano Ferreira anuncia a excursão para Pedra Azul: most romantic place in Brazil. Em inglês, já que, segundo ele, atende até pessoas de fora do Brasil. A tradução livre é: o lugar mais romântico do Brasil. "Uma vez eu vi uma reportagem que elegeu Pedra Azul o lugar mais romântico. Ganhou de Gramado (cidade do Rio Grande do Sul)", disse ele.
A reportagem de A Gazeta tentou encontrar esse ranking onde a cidade capixaba levou a melhor sobre a gaúcha, mas não  teve sucesso. No entanto, o distrito de Domingos Martins acabou de entrar para o Top 10 de destinos acolhedores do Booking.com, ficando em 7º lugar da 11ª edição do Traveller Review Awards 2023, promovido pelo portal.
E não é para menos. O local na Região Serrana tem pousadas aconchegantes e luxuosas, cafés, restaurantes e, claro, a imponente  Pedra do Lagarto, que encanta quem visita o local. 

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6 - Igreja dos Reis Magos, Serra

Imagens do amanhecer em Nova Almeida, na Serra. Igreja dos Reis Magos
Imagens do amanhecer em Nova Almeida, na Serra. Igreja dos Reis Magos Crédito: Ricardo Medeiros
Inaugurado no século 17, mais precisamente no dia 6 de janeiro de 1615, a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, já foi casa dos padres jesuítas, cemitério e até cadeia. Desde 1943, é patrimônio cultural brasileiro registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). É uma das construções mais antigas do país e fica aberta todos os dias das 9h às 17h.
Depois do passeio histórico, é possível conhecer as praias do bairro, que também valem a visita por si só. 

7 - Buda e Mosteiro Zen

Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu
Buda erguido na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros
Não adianta só falar que mora no Espírito Santo. Tem que ir em Ibiraçu e tirar uma selfie com o Buda gigante. É praticamente protocolar por essas bandas. Então, se você ainda não tem a sua, aproveite o feriado para ir até lá. A estátua O Grande Buda de Ibiraçu fica em... Ibiraçu, às margens da BR 101, no Mosteiro Zen Morro da Vargem
O mosteiro abre as portas para a visitação aos domingos, a partir das 8h, se não estiver chovendo. Mas, faça chuva ou faça sol, é possível visitar a área da praça de Torii, onde fica a estátua. Uma curiosidade: ela é maior que o famoso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. 

8 - Tranquilidade em Aracruz

A Praia dos Padres, em Aracruz
A Praia dos Padres, em Aracruz Crédito: Ricardo Medeiros
A cerca de 60 km de distância de Vitória, Aracruz é um ótimo destino para quem busca um passeio tranquilo e quer contemplar belas paisagens. Mantendo um pouco da temática religiosa, uma sugestão é a Praia dos Padres, que águas cristalinas e areia clara. É possível alugar cadeiras e guarda-sóis para aproveitar o dia na praia.
Quando a fome apertar, o restaurante Sabor do Campo fica perto da Praia dos Padres. O restaurante oferece pratos típicos da região, como a moqueca capixaba, além de saladas e opções da culinária italiana. Depois do almoço, é possível dar uma volta pela cidade de Aracruz, conhecer o centro histórico e a Igreja Matriz de São João Batista.

9 - O simples e o requintado em Manguinhos

Praia de Manguinhos, Serra
Praia de Manguinhos, Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Com um ar de simplicidade, mas com opções de culinária sofisticada, a Vila de de Manguinhos, na Serra, é figurinha carimbada em listas de pontos turísticos do Espírito Santo e, por isso, não pode ficar de fora desta lista.
Como fica a menos de uma hora de carro da Capital, dá para ir lá curtir um bom almoço em restaurantes como o Pierrot, Enseada, Estação Primeira de Manguinhos, Espaço Maria Mariana e ainda pensar em um outro passeio no mesmo dia. 

10 - Vitória e Vila Velha

Fim de domingo na Ilha das Caieiras.
Fim de domingo na Ilha das Caieiras. Crédito: Fernando Madeira
Vamos recapitular: a intenção é partir de Vitória e voltar para casa no mesmo dia. Então vale, sim, colocar a Capital nesta lista. E, a uma ponte de distância, dá para incluir Vila Velha nesse passeio. Não vão faltar lugares que merecem ser conhecidos.
Segundo o personal tour Alexander, entre os passeios preferidos estão visitas aos principais pontos turísticos das duas cidades, como o Convento da Penha, Farol de Santa Luzia, Paneleiras de Goiabeiras, Parque da Fonte Grade, fábrica da Chocolates Garoto, Praia de Camburi e Praia da Costa, por exemplo. Tudo isso incluindo uma pausa para almoço na Ilha das Caieiras. De acordo com Alexander, um passeio assim, para quatro pessoas, custa em torno de R$ 400.

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