Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda

Quinta-feira da Semana Santa é considerada feriado no ES?

Data não é considerada feriado no Estado, mas alguns órgãos capixabas não têm expediente na véspera da Sexta-feira da Paixão. Procurado por A Gazeta, especialista explica o assunto
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 abr 2022 às 16:06

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 16:06

No final do expediente desta quinta-feira (14), muitos trabalhadores já vão comemorar a chegada do "fim de semana prolongado", graças à Sexta-Feira da Paixão — data que marca a crucificação de Cristo, segundo o Cristianismo. No entanto, parece que tem gente querendo mais uma folguinha e com a dúvida: a quinta-feira da Semana Santa também é considerada feriado no Espírito Santo?
Para responder essa pergunta, a reportagem de A Gazeta consultou o advogado empresarial Victor Passos Costa, que esclareceu que todos os feriados são determinados por lei — seja ela federal, estadual ou municipal. Em alguns casos, como o Domingo de Páscoa, a decretação é feita por mais de uma esfera.
Entretanto, especificamente no que diz respeito à Quinta-feira Santa, não há nenhum decreto do tipo, seja ele promulgado pelo governo federal ou do Espírito Santo. Ou seja, de maneira geral, a data é considerada um dia útil no Estado. Ainda assim, fique atento: existem algumas exceções.

Veja Também

Veja o que funciona e não funciona durante o feriadão de Páscoa

FERIADO NO JUDICIÁRIO E NA DEFENSORIA

Conforme uma portaria publicada em dezembro do ano passado no Diário Oficial do Estado, a quinta-feira da Semana Santa será considerada feriado na Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), ao menos neste ano. A publicação vale justamente para pontuar a singularidade do calendário do órgão.
"Existe um conceito antigo de que a Quinta-feira Santa é um feriado, e assim consta em vários órgãos públicos, valendo para os servidores ligados a eles. Alguns estados ou cidades, mais ligados à religião, também definem a data como um feriado", explicou o advogado Victor Passos Costa.
Outro exemplo que foge à regra é o Poder Judiciário, que segue a Lei Federal nº 5.010 de 1966. Conforme o texto, não só a quinta-feira é feriado, como também a quarta-feira da Semana Santa. Dessa forma, não há expediente ordinário nessas datas na Justiça Federal do Espírito Santo, por exemplo.

É FERIADO NO MUNICÍPIO. E AGORA?

Embora não seja o caso das cidades que integram a Grande Vitória, um município pode decretar que a Quinta-feira Santa seja feriado. Nesse caso, funcionaria como já ocorre em relação a outras datas, como o dia oito de setembro, em que é comemorado o aniversário da Capital capixaba.
Em um cenário como esse, o advogado Victor Passos Costa afirmou que a data funcionaria como um feriado qualquer. "Se o município definir por meio de uma lei, as regras trabalhistas serão idênticas aos demais, valendo como feriado tanto no setor público quanto no privado", disse.

Veja Também

Frente fria chega ao ES e diminui as temperaturas no feriado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo feriado Grande Vitória Páscoa Judiciário Defensoria Pública do ES Semana Santa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados