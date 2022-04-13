Veja o que funciona e não funciona durante o feriadão de Páscoa

O comércio de rua também alterou o horário de funcionamento para o feriadão de Páscoa Crédito: Fernando Madeira

A Semana Santa, que tem início no Domingo de Ramos (10 de abril), marca o começo de diversas comemorações religiosas. Com o feriado prolongado, muitos estabelecimentos da Grande Vitória funcionarão em horário especial, mas no período entre a Sexta-Feira da Paixão (15) e o domingo de Páscoa (17), shoppings, bancos, supermercados e repartições públicas modificaram ou suspenderam o expediente.

Confira abaixo os horários dos estabelecimentos na Grande Vitória:

BANCOS

Na sexta-feira (15), o atendimento nas agências está suspenso. Áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como canais digitais e remotos. Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 15 poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado, ou seja, na segunda-feira (18).

SUPERMERCADOS

Perim

15/04 (sexta-feira) : 08h às 18h;

: 08h às 18h; 16/04 (sábado) : horário normal;

: horário normal; 17/04 (domingo): fechado.

Carone

15/04 (sexta-feira) : 08h às 18h;

: 08h às 18h; 16/04 (sábado): horário normal;

17/04 (domingo)

Campo Grande e loja Caroninho: fechadas;

Santa Lúcia, Coqueiral de Itaparica, Praia de Itaparica e Itapoã: 08h às 14h;

Praia da Costa, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Laranjeiras: 08h às 18h;

SHOPPINGS

Vitória

15/04 e 17/04 (sexta-feira e domingo)

Lojas e stands: das 14h às 21h e facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horários das sessões;

Centro Médico e Odontológico: conforme definido pela operação;

Academia: conforme definido pela operação.

16/04 (sábado)

Lojas e stands: das 10h às 22h;

Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h;

Cinema: funcionamento conforme horários das sessões;

Centro Médico e Odontológico: conforme definido pela operação;

Academia: conforme definido pela operação.

Shopping Boulevard

15/04 (sexta-feira)

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Extrabom supermercado: 08h às 21h;

Academia: 08h às 12h;

Cinema: conforme a programação.

16/04 e 17/04 (sábado e domingo)

Lojas e quiosques: 10h às 22h (sábado) e 13h às 21h (domingo);

Praça de alimentação: 10h às 23h (sábado) e 11h às 22h (domingo);

Extrabom: 08h às 22h (sábado) e 08 às 21h (domingo);

Academia: 09h às 20h (sábado) e 08h às 12h (domingo;

Cinema: conforme a programação.

Shopping Moxuara

15/04 e 17/04 (sexta-feira e domingo)

Lojas: 13h às 21h;

Praça de alimentação: 11h às 21h;

Cinema: conforme a programação.

16/04 (sábado)

Lojas: 10h às 22h;

Praça de alimentação: 10h às 23h;

Cinema: conforme a programação.

Shopping Vila Velha

15/04 (sexta-feira)

Lojas e quiosques: 14h às 21h e facultativo das 12h às 14h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Cinema: conforme a programação;

16/04 (sábado)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de alimentação: 10h às 23h;

Cinema: conforme a programação;

17/04 (domingo)

Lojas e quiosques: 14h às 21h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Cinema: conforme a programação;

Glória

15/04 (sexta-feira) : lojas fechadas;

: lojas fechadas; 16/04 (sábado) : 09h às 15h;

: 09h às 15h; 17/04 (domingo): fechado.

PREFEITURAS

Cariacica

Na sexta-feira (15) não haverá expediente nas repartições públicas da prefeitura e aulas na rede municipal. Funcionarão apenas os serviços essenciais.

PA do Trevo de Alto Lage - 24 horas;

PA de Bela Vista - 7h às 17 horas;

PA de Nova Rosa da Penha I - 7 às 17 horas;

Defesa Civil - 24 horas ( os telefones de contato são 98831-6000 ou 199);

Conselho Tutelar de Cariacica - 24 horas (os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302);

Serviços de varrição e varredeira mecanizada nas principais vias do município;

Coleta de lixo domiciliar.

Vila Velha

Também em Vila Velha, não haverá expediente na prefeitura na sexta-feira (15). Apenas serviços essenciais estarão funcionando normalmente, em regime de plantão.

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a UPA de Riviera da Barra vão funcionar normalmente em regime de 24 horas;

Vacinação: Não haverá vacinação contra a Covid-19, na sexta-feira (15). As pessoas poderão se imunizar com todas as doses, no sábado (16), das 9h às 15h, nas escolas EMEF Dr. Tuffy Nader, na Barra do Jucu e EEEFM Florentino Avidos, no Ibes;

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão;

Guarda Municipal – atuação normal;

Serviço Especializado de Abordagem Social: Até às 22h;

Conselho Tutelar: 24 horas;

Auxílio-Funeral: das 8h às 20h;

Coleta de lixo residencial: acontecerá normalmente;

Feiras Livres – Sem alteração;

Projeto Praia Legal – 8h às 16h;

Casa da Memória – 09 às 18h;

Museu Ateliê Homero Massena - Funcionará sexta-feira e sábado, das 10 às 16h. Domingo (17) o museu não abrirá;

Igreja Nossa Senhora do Rosário - Ficará fechada para visitação na sexta-feira, 15/04 devido aos preparativos das cerimônias da Paixão de Cristo;

Farol Santa Luzia – 9h às 17h;

Parque Morro da Manteigueira – 8h às 17 horas;

Parque Urbano de Cocal – 7h às 21 horas.

Serra

A Prefeitura da Serra manterá todos os serviços essenciais funcionando entre a sexta-feira (15) e o domingo (17). Abaixo, segue a lista do que funcionará normalmente na Semana Santa:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede e o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras;

Vacinação Covid-19 e Influenza: das 11 às 17 horas, sem agendamento, no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras;

Coletas de lixo domiciliar, hospitalar e seletiva de resíduos;

Serviços funerários e abertura para visitação nos cemitérios municipais das 8h às 12h e das 13h às 17h;

Disque-Silêncio: Telefone: (27) 99951-2321;

Fiscalização de Meio Ambiente: Telefone: (27) 99951-2321;

Fiscalização de posturas: Telefone: 99517-9126;

O serviço de recolhimento de animais funciona das 8 às 18 horas;

Plantão funeral: das 8 às 20 horas;

Serviço de Abordagem Social: das 8 às 20h horas;

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua das 7 às 19 horas;

Atividades operacionais da Guarda Civil Municipal, Guarda-Vidas e dos Agentes de Trânsito. Departamento de Operação de Trânsito: das 7 às 21 horas;

Defesa Civil: Atendimento 24h.

Vitória

Por conta do feriado da Sexta-Feira da Paixão (15), a Prefeitura de Vitória manterá serviços em esquema de plantão. Na quinta (14), o expediente será normal. Os munícipes podem se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado no aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Saúde: Em Vitória, nesta sexta, feriado da Sexta-Feira Santa, as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos à população.

O Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.

Educação: As unidades de ensino da rede municipal não terão aulas na sexta (15).

Parques: os parques de Vitória abrirão normalmente na sexta (15).

Disque-Silêncio: O Disque-Silêncio é um serviço da Prefeitura de Vitória que funciona todos os dias, 24 horas por dia. Os agentes atendem às reclamações dos moradores registradas no 156 (telefone ou aplicativo Vitória Online). Assim que a denúncia de poluição sonora é recebida, agentes de Proteção Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vão ao local, verificam o nível de pressão sonora e adotam as medidas cabíveis, baseados na legislação.

Guarda Municipal: A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos de Trânsito e Proteção Comunitária no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital.

Defesa Civil: A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98818-4432. Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação na Capital.

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de gestão e Recursos Humanos (Seger) informa que nesta quinta-feira (14) o expediente será normal. Já na sexta-feira (15), feriado nacional da Paixão de Cristo, não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual, com exceção daqueles que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitam paralisação.

Já o Faça Fácil Cariacica não funcionará na sexta-feira (15) nem no sábado (16), também em razão do feriado.

Alguns shoppings e supermercados não responderam à reportagem até a publicação desta matéria. Assim que houver retorno, a programação será acrescentada.