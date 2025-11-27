Tecnologia no campo

Máquina chinesa usa IA para ajudar na seleção de café no ES

Exibido na Feira Internacional do Café Conilon, em Jaguaré, equipamento usa seletor óptico para separar grãos indesejados ou com defeitos e melhorar valor agregado do produto

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:53

Máquina chinesa realiza a separação de grãos de café com a ajuda da inteligência artificial Crédito: Leticia Orlandi

A tecnologia de ponta desenvolvida na China desembarcou no Espírito Santo, trazendo novidades em equipamentos que prometem revolucionar a cadeia produtiva do café conilon no Estado.

A empresa chinesa Anysoft – que instalou no Brasil a primeira filial fora do país asiático no final do ano passado – chega pela primeira vez ao Espírito Santo para apresentar uma máquina seletora ótica de grãos. O equipamento faz a separação dos frutos indesejados usando inteligência artificial (IA).

A máquina está sendo apresentada na 1ª Feira Internacional do Café Conilon, que vai até sábado (29) no Centro de Exposições de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

O equipamento funciona com base em uma extensa base de dados. O processo envolve programar a máquina com fotos dos defeitos, conforme o tipo de café ou de lote. O aparelho, então, trabalha para expelir os defeitos do fruto, como grãos pretos, verdes, ardidos ou brocados. O resultado é um produto final mais limpo, com maior valor agregado.

As máquinas têm tamanhos variados, podendo selecionar de 80 a 400 sacas por hora.

Rodrigo Pasquine, representante da empresa, afirma que a chegada ao Espírito Santo ocorre em um momento estratégico. Segundo ele, a cultura de conilon no Norte do Estado está muito forte neste ano, com preços excelentes e produtividade alta, o que está ajudando os produtores a investirem.

Grãos separados com a ajuda da inteligência artificial por máquina chinesa Crédito: Leticia Orlandi

O representante da Anysoft destaca que a tecnologia oferece alguns benefícios ao produtor rural. Um deles é o aumento da qualidade e rentabilidade. Como a máquina eleva a qualidade do produto final, permite ao produtor agregar valor e, consequentemente, alcançar uma rentabilidade maior.

Também ajuda à diminuição de perdas, conseguindo salvar o café que, de outra forma, seria perdido junto com palha ou algum resíduo.

Além disso, a seletora automatizada substitui a catação manual, um processo que, apesar de ser realizado por muitos produtores pequenos, é lento, demorado e não é tão preciso por ser subjetivo.

Apesar de ter chegado ao Estado pela primeira vez para uma feira, a empresa já possui presença física no Estado, com uma máquina já operando na região de Rio Bananal e outra em negociações avançadas na região do Norte do Estado.

Embora o foco no Estado seja o café, a seletora eletrônica também tem aplicação variada e pode trabalhar com pimenta do reino, amendoim, sementes e grãos como soja, milho e sorgo. A máquina atende a todo o espectro da cadeia do café, incluindo produtores, armazéns e torrefações.

