Máquina chinesa usa IA para ajudar na seleção de café no ES

A tecnologia de ponta desenvolvida na China desembarcou no Espírito Santo, trazendo novidades em equipamentos que prometem revolucionar a cadeia produtiva do café conilon no Estado.
A empresa chinesa Anysoft – que instalou no Brasil a primeira filial fora do país asiático no final do ano passado – chega pela primeira vez ao Espírito Santo para apresentar uma máquina seletora ótica de grãos. O equipamento faz a separação dos frutos indesejados usando inteligência artificial (IA).
A máquina está sendo apresentada na 1ª Feira Internacional do Café Conilon, que vai até sábado (29) no Centro de Exposições de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.
O equipamento funciona com base em uma extensa base de dados. O processo envolve programar a máquina com fotos dos defeitos, conforme o tipo de café ou de lote. O aparelho, então, trabalha para expelir os defeitos do fruto, como grãos pretos, verdes, ardidos ou brocados. O resultado é um produto final mais limpo, com maior valor agregado.
As máquinas têm tamanhos variados, podendo selecionar de 80 a 400 sacas por hora.
Rodrigo Pasquine, representante da empresa, afirma que a chegada ao Espírito Santo ocorre em um momento estratégico. Segundo ele, a cultura de conilon no Norte do Estado está muito forte neste ano, com preços excelentes e produtividade alta, o que está ajudando os produtores a investirem.
O representante da Anysoft destaca que a tecnologia oferece alguns benefícios ao produtor rural. Um deles é o aumento da qualidade e rentabilidade. Como a máquina eleva a qualidade do produto final, permite ao produtor agregar valor e, consequentemente, alcançar uma rentabilidade maior.
Também ajuda à diminuição de perdas, conseguindo salvar o café que, de outra forma, seria perdido junto com palha ou algum resíduo.
Além disso, a seletora automatizada substitui a catação manual, um processo que, apesar de ser realizado por muitos produtores pequenos, é lento, demorado e não é tão preciso por ser subjetivo.
Apesar de ter chegado ao Estado pela primeira vez para uma feira, a empresa já possui presença física no Estado, com uma máquina já operando na região de Rio Bananal e outra em negociações avançadas na região do Norte do Estado.
Embora o foco no Estado seja o café, a seletora eletrônica também tem aplicação variada e pode trabalhar com pimenta do reino, amendoim, sementes e grãos como soja, milho e sorgo. A máquina atende a todo o espectro da cadeia do café, incluindo produtores, armazéns e torrefações.
