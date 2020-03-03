Regina Duarte tomará posse com meta de pôr cultura acima de ideologias

Regina Duarte em encontro com o presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2020, em Brasília Crédito: Marcos Corrêa/PR

A cerimônia está marcada para às 11h no salão nobre do Palácio do Planalto. A posse contará com a presença de representantes da classe artística e de políticos. Regina será a terceira secretária a comandar a pasta. Desde do começo do mandato de Bolsonaro, a secretaria é marcada por uma série de controvérsias.

Publicamente, a atriz vem dizendo que tem como missão pacificar a Secretaria e fazer com que a cultura esteja acima de ideologias. No entanto, no intervalo entre o convite e a posse, ela enfrentou resistências de parte da classe artística e até da ala ideológica que apoia o presidente.

A Secretaria da Cultura permanecerá subordinada ao Ministério do Turismo, comandado por Marcelo Álvaro Antônio. Bolsonaro transferiu o órgão de pasta após a demissão de Pires e divergências com Terra. Por parte do governo, o presidente prometeu carta branca à atriz. Porém, seus auxiliares veem com reserva o tamanho dessa liberdade.

FRITURA

No cargo há 14 meses, Bolsonaro já deu demonstrações de que interfere na gestão de seus subordinados toda vez que sua visão de governo é confrontada. Já foram alvo de críticas públicas e processos de fritura até mesmo ministros populares como Sergio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia).

Ao longo de sua vida política, Bolsonaro criticou leis de incentivo à Cultura, como a Lei Rouanet, e defendeu o incentivo de uma produção com ideologia mais conservadora e ligada às igrejas.

As classes política e artística aguardam o anúncio da equipe que foi montada por Regina. A lista de convidados para a posse e o nome de seus auxiliares são mantidos em segredo.

Ela demitiu em menos de um mês a reverenda Jane Silva, após ser criticada por artistas. O convite para que a reverenda assumisse o cargo de secretária-adjunta da Cultura foi visto como um aceno ao conservadorismo da gestão Bolsonaro. Essa, contudo, não foi a única divergência de Regina com o meio artístico do qual é egressa.

Outro estremecimento se deu quando a atriz publicou, no fim de janeiro, uma foto mosaico com os rostos de artistas que disseram publicamente apoiar o noivado entre ela e Bolsonaro. O post acabou sendo apagado após reclamações de colegas de profissão que contestaram o uso das imagens.

"Vou tirar o post com artistas porque agora é Maitê [Proença] pedindo para sair. Meu desejo de pacificar, de unificar a classe artística já mostra que a resistência ideológica vai bater forte e tentar impedir que a polarização reinante possa ser vencida. Vou, no entanto, lutando para que a cultura do nosso do país possa estar acima de ideologias e partidos", publicou a atriz, na ocasião, em seu perfil no Instagram.

Antes de aceitar o convite para assumir a Cultura da gestão Bolsonaro, Regina teve dois encontros presenciais com o presidente e fez visitas à estrutura da secretaria. Ambos se valeram de termos ligados a relacionamentos como namoro e noivado para se referir ao período, que durou quase 15 dias.

A relação entre eles teve início ainda durante o período eleitoral. Em outubro de 2018, Regina visitou Bolsonaro no Rio de Janeiro quando ele se recuperava em casa da facada sofrida em setembro durante agenda de campanha.

CARREIRA

Eternizada nas televisão brasileira como a Viúva Porcina, da célebre novela "Roque Santeiro", ou como a Helena dos folhetins de Manoel Carlos, a faceta política de Regina se popularizou na campanha presidencial de 2002, quando ela disse ter medo de eventual vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.