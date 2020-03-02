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Presidente do Senado

Alcolumbre reunido com Bolsonaro critica ataque de ministro ao Congresso

Cerca de duas semanas atrás, o general Augusto Heleno conclamou o governo a não ficar 'acuado' pelo Congresso Nacional e pediu para o presidente 'convocar o povo às ruas'

Publicado em 02 de Março de 2020 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 18:38
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se encontrou pela primeira vez com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na tarde desta segunda-feira (2), desde as críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, ao Congresso se tornaram públicas.
Segundo informação da TV Globo, o objetivo do Senado foi "externar o descontentamento com o ministro e com ataques ao Congresso. "Essas atitudes não serão mais toleradas. O Congresso é independente e não aceitará ataques à democracia", afirmou.
Cerca de duas semanas atrás, o general Augusto Heleno conclamou o governo a não ficar "acuado" pelo Congresso Nacional e pediu para o presidente "convocar o povo às ruas".
"Não podemos aceitar esses caras chantageando a gente. Foda-se", afirmou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. A declaração estava em um áudio captado em uma live, em que ele dizia não ser aceitável o Poder Legislativo avançar sobre os recursos do Executivo.

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