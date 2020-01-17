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Após saída de Alvim

Bolsonaro convida Regina Duarte para assumir a Secretaria de Cultura

A atriz, conhecida por suas posições de direita, vem sendo cortejada por membros do entorno de Bolsonaro desde o anúncio da saída de Roberto Alvim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 20:56

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 20:56

A atriz Regina Duarte Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A atriz Regina Duarte foi convidada pelo governo para assumir a Secretaria Nacional de Cultura e promete responder até este sábado (18). Ela já foi chamada anteriormente para o posto pelo presidente Jair Bolsonaro, mas recusou. Dessa vez, no entanto, o assédio a ela aumentou.
A atriz, conhecida por suas posições de direita, vem sendo cortejada por membros do entorno de Bolsonaro desde o anúncio da saída de Roberto Alvim por causa do vídeo em que ele citava frase do ministro de Propaganda da Alemanha nazista. Regina disse a interlocutores que ficou animada, mas ainda está em dúvida sobre assumir o cargo.
O nome dela também foi levado por um parlamentar próximo ao presidente ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

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