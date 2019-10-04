Agenda: Belo e Thiaguinho são os destaques do fim de semana

Se você está de olho no relógio torcendo para começar o final de semana, mas ainda não tem planos para a curtição, acompanhe o cardápio de atrações que A GAZETA preparou para lhe dar uma força!
Dando início no sextou, o pagodeiro Thiaguinho traz seu novo show para Vitória. Se você preferir forró, você poderá escolher entre a festa Forró do Rosa e o show da banda Falamansa.
Já no sábado, Falamansa completa a dobradinha com um show em Colatina. Ainda no Interior, em Venda Nova, a dupla Henrique e Juliano vai animar o primeiro final de semana da tradicional Festa da Polenta. Voltando para a Grande Vitória, Belo se apresenta em Cariacica e Thiago Martins faz show no Triângulo. Para quem preferir dar umas risadas, o grupo Barbixas apresenta o stand-up “Improvável”.
Fechando o final de semana, no domingão a festa “Um Domingo Lindo” vai levar muito pagode para a Praia da Costa. Mas, se você já não tiver mais gás para baladas, você poderá conferir o espetáculo de dança “(des)Equalizar”. E para os pequenos, terá o Coral Infantil da Vale, que se apresenta em Jardim Camburi, e também a peça Pinóquio, no Centro. Confira a agenda completa abaixo.
SEXTA-FEIRA - 04/10
Thiaguinho
Pagodeiro traz seu novo show "Vibe" para Vitória. A apresentação será a partir das 21h no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 70 (meia/ pista) e vão até R$ 240 (camarote/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no valor da inteira.
Falamansa em Vitória
Banda de forró traz para a Capital seus grandes sucessos em show na Praia do Canto, às 21h. O show será no Embrazado (Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória) . Os ingressos estão à venda por R$ 60 a meia e R$ 120 a inteira.
Forró do Rosa
Festa será especial em comemoração ao Outubro Rosa e terá o Trio Clandestino com convidados. A partir das 22h, no Correria Music Bar (Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha). A entrada custa R$ 10 (até 23h) e R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Wood's
Festa com sertanejos terá shows com Higino & Gabriel, Bruno & Lucas e DJ Bruno Fischer. A partir das 21h, no Wood's (Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória), com entrada a R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Sexta Capixaba
As bandas de rock Herbert Richardz e Envolto apresentam suas músicas autorais no Motor Rockers (Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória) a partir das 19h30. O couvert custa R$ 12. Informações: (27) 3029-1233.
Festa da Polenta
Primeiro dia da festa terá show com Banda Aerosom, às 23h, no Polentão (Av. Pedro Minete, 131, Venda Nova do Imigrante) com entrada gratuita. Informações: (28) 3546-2112.
SÁBADO - 05/10
Belo
Pagodeiro traz show da sua turnê "Pra fazer você feliz de novo" no Matrix Music Hall (Rua Rio Branco, 229, Rio Branco, Cariacica) a partir das 22h. Ingressos à venda a partir de R$ 40.
Falamansa em Colatina
Banda paulista de forró leva para o Interior show da turnê comemorativa de 20 anos. A apresentação será às 22h na Arena North Star (Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina) e os ingressos estão à venda a partir de R$ 30.
OcktoberGay com Kaya Conky
A drag queen cearense Kaya Conky apresenta show como parte da festa OcktoberGay. A partir das 21h na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória) com entrada a R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.
Feijoada do Otacílio
Tradicional festa com feijoada carioca terá show com o ator Thiago Martins, a partir das 15h, no Embrazado (Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória) com entrada a partir de R$ 60.
Festa da Polenta
Segundo dia da festa terá show com Henrique e Juliano. Os shows começam a partir das 20h no Polentão (Av. Pedro Minete, 131, Venda Nova do Imigrante) e os ingressos estão à venda a partir de R$ 40. Informações: (28) 3546-2112.
DOMINGO - 06/10
Coral Infantil
Coral Infantil Vale Música apresenta "O Sítio do Picapau Amarelo" e terá participação de atores em cena. A apresentação será no Parque Botânico da Vale (Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória) a partir das 11h com entrada gratuita.
Pinóquio
Espetáculo da Dourado Produções será apresentada no Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória), às 17h, com ingressos à venda a partir de R$ 15.
(des)Equalizar
Espetáculo de dança da Cia de Dança Reverence tem nova mini-temporada no Centro de Vitória de sexta até domingo. Neste domingo, a apresentação será às 19h no Palácio de Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro, Vitória) e tem entrada gratuita.
Improvável
Cia Barbixas traz o espetáculo de humor e improvisação que é sucesso de público para a Capital capixaba com apresentações no sábado e no domingo. Neste domingo, terá duas sessões, às 18h e às 20h, no Teatro Universitário da Ufes (Av. Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória) com entrada a partir de R$ 35. Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto na compra do ingresso na modalidade inteira e deverá apresentar o cartão do clube na entrada do evento.
Um Domingo Lindo
Festa do Vitrine Music Bar (Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha) terá apresentações de Freelance, Jongô, Bero Costa e DJ Marcio Santos. Shows são a partir das 18h e a entrada custa R$ 10 (lista até 20h) e R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99705-1616.