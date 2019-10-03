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Festa

Feijoada do Otacílio anima o sábado (05/10) com Thiago Martins

Festa começa de tarde e traz tradicional feijoada carioca para a Capital

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 10:50

Publicado em 

03 out 2019 às 10:50
Thiago Martins Crédito: Jorge Nazareno

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 15h.

Onde?

Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira).

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