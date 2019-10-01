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Falamansa se apresenta em Vitória na sexta (04/10)

Banda de forró traz para a Capital seus grandes sucessos em show na Praia do Canto

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:58

Publicado em 

01 out 2019 às 12:58
Falamansa Crédito: Thiago Rodrigues

Quando?

Dia 4 de outubro, sexta, às 21h.

Onde?

Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Ingressos à venda no site.

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