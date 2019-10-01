Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa

Forró do Rosa no Correria nesta sexta (04/10)

Festa será especial em comemoração ao Outubro Rosa e terá o Trio Clandestino com convidados

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 14:31

Publicado em 

01 out 2019 às 14:31
Trio Clandestino Crédito: Maria Eduarda Bersot

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 22h.

Onde?

Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Quanto?

R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).

Informações:

(27) 98116-3325.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados