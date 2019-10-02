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Festa

Festa OcktoberGay com show Kaya Conky no sábado (05/10)

A segunda edição da festa da Fluente terá show com a drag queen maranhense

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 16:21

Publicado em 

02 out 2019 às 16:21
Kaya Conky Crédito: Alberto Tomaz

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 21h.

Onde?

Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

R$ 30 (portaria).

Informações:

(27) 3311-5216.

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