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Dança

Espetáculo DesEqualizar terá sessões de sexta (04) a domingo (06)

Espetáculo de dança da Cia de Dança Reverence começa nova mini-temporada no Centro de Vitória

Publicado em 

24 set 2019 às 16:09

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 16:09

desEqualizar Crédito: Bernardo Firme
(des) Equalizar é uma proposta de criação em dança com base na liberdade do gesto corporal. Um conjunto de cenas que expressam a interioridade humana, numa dinâmica de libertação de qualquer tipo de repressão. O projeto explora a corporeidade individual do bailarino.
O espetáculo leva para o palco uma proposta de viver com a dessemelhança, o deslocar-se da zona de conforto. Um olhar para a subjetividade humana no processo de criação das sequências coreográficas.

Quando?

Do dia 4, sexta, ao dia 6 de outubro, domingo, de 2019. Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

Onde?

Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita.

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