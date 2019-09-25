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Humor

Improvável em Vitória no sábado e domingo (05 e 06/10)

Cia Barbixas traz o espetáculo de humor e improvisação que é sucesso de público para a Capital capixaba

Publicado em 

25 set 2019 às 12:05

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 12:05

Improvável Crédito: Luciano Bergamaschi
Criado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas), "Improvável" é um espetáculo de improvisação teatral no qual as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia. O espetáculo surgiu em 2007 e é baseado no formato de jogos de improviso, no qual um mestre de cerimônias apresenta as regras e escolhe um tema sugerido pela plateia, levando os atores a improvisar cenas sem nenhuma preparação prévia.

Quando?

Dias 5 e 6 de outubro de 2019. Sábado, às 19h e às 21h, e domingo, às 18h e às 20h.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória.

Quanto?

Mezanino: R$ 35 (meia); R$ 70 (inteira). Térreo: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto na compra do ingresso na modalidade inteira e deverá apresentar o cartão do clube na entrada do evento. Ingressos à venda no site ou na bilheteria do teatro das 15h às 20h.

Informações:

(27) 3376-0933.

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