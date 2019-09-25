Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Concerto

Coral Infantil se apresenta no domingo (06/10)

Coral Infantil Vale Música apresenta "O Sítio do Picapau Amarelo" e terá participação de atores em cena

Publicado em 

25 set 2019 às 17:06

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 17:06

Coral Infantil Vale Música Crédito: Mosaico Imagem
“Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo”... Que levante o dedo quem nunca se encantou com a linda composição de Gilberto Gil. Essa e outras canções inspiradas no mundo mágico do escritor Monteiro Lobato serão o tema do concerto “O Sítio do Picapau Amarelo”, com o Coral Infantil Vale Música, sob a regência do maestro Julliano Barcellos. A apresentação que vai acontecer no dia 06 de outubro, às 11h, no Parque Botânico Vale, será uma oportunidade de reviver a trilha sonora de Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Nastácia, Cuca, Saci e de tantos outros personagens que marcaram a infância de diferentes gerações.

Quando?

Dia 6 de outubro de 2019, domingo, às 11h.

Onde?

Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados