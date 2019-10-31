Quiz do Enem: teste seus conhecimentos em Química

Para fechar a série de quiz da programação do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, a edição de hoje reúne questões de Química. O material foi selecionado por professores da disciplina e traz itens elaborados por eles mesmos e também de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Para preparar o quiz, foram considerados os assuntos mais recorrentes nas últimas provas do Enem a fim de colaborar com os candidatos que estão na fase de revisão de conteúdos.
Aos que estão na reta final de preparação, ainda é tempo de testar os conhecimentos nas demais disciplinas Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Biologia e Física e buscar superar eventuais dificuldades. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. No Estado, há 102 mil candidatos no Enem.