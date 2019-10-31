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Quiz do Enem: teste seus conhecimentos em Química

A última disciplina da série de simulados organizados por A Gazeta reúne questões de edições anteriores do exame

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 06:00
No Estado, há 102 mil candidatos inscritos no Enem Crédito: Arte AG
Para fechar a série de quiz da programação do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, a edição de hoje reúne questões de Química. O material foi selecionado por professores da disciplina e traz itens elaborados por eles mesmos e também de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Para preparar o quiz, foram considerados os assuntos mais recorrentes nas últimas provas do Enem a fim de colaborar com os candidatos que estão na fase de revisão de conteúdos. 

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Aos que estão na reta final de preparação, ainda é tempo de testar os conhecimentos nas demais disciplinas  Língua PortuguesaLiteraturaLíngua EstrangeiraGeografiaHistóriaMatemáticaBiologia e Física  e buscar superar eventuais dificuldades. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. No Estado, há 102 mil candidatos no Enem.

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