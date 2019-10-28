Ouça o último episódio do podcast com dicas para o Enem

Para fechar a série de podcasts do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, o terceiro e último episódio já está disponível para quem quer boas dicas nesta reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O episódio destaca os temas mais recorrentes nas provas de Ciências da Natureza, que abrange as disciplinas de Biologia, Química e Física, e conta com a participação da equipe de professores do Leonardo Da Vinci. Clicando no link abaixo, você consegue ouvir todas as dicas.
Caso tenha perdido as outras duas edições, ainda dá tempo de revisar os conteúdos ouvindo as sugestões nas áreas de Linguagens e também de Ciências Humanas e Matemática.