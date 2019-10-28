Ouça o último episódio do podcast com dicas para o Enem

Os candidatos têm mais uma opção para estudar e revisar os conteúdos da prova

O episódio destaca os temas mais recorrentes nas provas de Ciências da Natureza, que abrange as disciplinas de Biologia, Química e Física, e conta com a participação da equipe de professores do Leonardo Da Vinci. Clicando no link abaixo, você consegue ouvir todas as dicas.