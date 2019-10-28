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Ciências da Natureza

Ouça o último episódio do podcast com dicas para o Enem

O Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem traz, nesta edição, os conteúdos mais recorrentes em Física, Química e Biologia

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 06:00
Os candidatos têm mais uma opção para estudar e revisar os conteúdos da prova Crédito: Arte AG
Para fechar a série de podcasts do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, o terceiro e último episódio já está disponível para quem quer boas dicas nesta reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
O episódio destaca os temas mais recorrentes nas provas de Ciências da Natureza, que abrange as disciplinas de Biologia, Química e Física, e conta com a participação da equipe de professores do Leonardo Da Vinci. Clicando no link abaixo, você consegue ouvir todas as dicas.
Caso tenha perdido as outras duas edições, ainda dá tempo de revisar os conteúdos ouvindo as sugestões nas áreas de Linguagens e também de Ciências Humanas e Matemática

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