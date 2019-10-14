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Intensivão A Gazeta

Ouça podcast com dicas para o Enem

No primeiro episódio da série de podcasts de A Gazeta sobre o exame, professores comentam os assuntos mais cobrados nas disciplinas de Português, Espanhol, Inglês e Literatura

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 05:00

Publicado em 

14 out 2019 às 05:00
Intensivão A Gazeta Crédito: Divulgação
Confira o primeiro episódio do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, uma série de podcasts cheio de dicas importantes para quem está na reta final de preparação para o exame. Clicando no link abaixo você escuta as orientações da equipe de professores do Salesiano sobre a área de Linguagens, que será cobrada na primeira prova do Enem, no dia 3 de novembro. 
Eles comentam os assuntos mais cobrados nas disciplinas de Português, Espanhol, Inglês e Literatura e dão boas ideais do que fazer nesse período que antecede a prova. Dê o play e estude com a gente!

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