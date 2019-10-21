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Educação

Ouça o novo episódio do podcast com dicas para o Enem

O Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem traz, nesta edição, os assuntos mais cobrados em História, Geografia e Matemática

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 05:00

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

21 out 2019 às 05:00
Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem foi desenvolvido para ajudar os candidatos a estudar na reta final para o exame Crédito: Arte AG
Mais um episódio do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem já está disponível aos que estão se preparando para o exame. A edição traz dicas importantes que vão ajudar o candidato nas últimas revisões para a prova. 

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O segundo episódio aborda temas de História e Geografia, que serão cobradas no primeiro dia do Enem, em 3 de novembro; e também Matemática, com prova no dia 10 de novembro.  A equipe do UP Centro Educacional destaca os assuntos mais exigidos dos últimos exames, e algumas novas apostas. Clicando no link abaixo, você consegue ouvir todas as dicas dos professores.
O candidato também pode revisar os conteúdos da área de Linguagens ouvindo o primeiro episódio do podcast, com dicas de Língua Portuguesa, Literatura, Espanhol e Inglês. 

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