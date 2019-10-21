Ouça o novo episódio do podcast com dicas para o Enem

Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem foi desenvolvido para ajudar os candidatos a estudar na reta final para o exame

Mais um episódio do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem já está disponível aos que estão se preparando para o exame. A edição traz dicas importantes que vão ajudar o candidato nas últimas revisões para a prova.

O segundo episódio aborda temas de História e Geografia, que serão cobradas no primeiro dia do Enem, em 3 de novembro; e também Matemática, com prova no dia 10 de novembro. A equipe do UP Centro Educacional destaca os assuntos mais exigidos dos últimos exames, e algumas novas apostas. Clicando no link abaixo, você consegue ouvir todas as dicas dos professores.