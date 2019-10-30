Quiz do Enem: confira seu desempenho em Física

Em mais uma edição do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, o candidato pode conferir um novo quiz para ajudar na sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para o simulado de hoje, foram reunidas questões de Física com os temas mais abordados na área.
As questões foram organizadas com o apoio dos professores João Duarte, do Leonardo Da Vinci; Jheder Campos, do Salesiano; e a equipe do UP Centro Educacional, Edson Rizzo, Alex Siqueira, Heron Miranda e Fred Lana.
O candidato também pode avaliar o desempenho nas demais disciplinas que já tiveram os testes publicados e fazer aquela revisão de conteúdo em Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática e Biologia. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.