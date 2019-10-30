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Ciências da Natureza

Quiz do Enem: confira seu desempenho em Física

As provas foram preparadas com o apoio de professores da disciplina e ajudam o candidato a avaliar seus conhecimentos

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 06:00
Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no Enem 2019 Crédito: Arte EBC
Em mais uma edição do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, o candidato pode conferir um novo quiz para ajudar na sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para o simulado de hoje, foram reunidas questões de Física com os temas mais abordados na área.

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As questões foram organizadas com o apoio dos professores João Duarte, do Leonardo Da Vinci; Jheder Campos, do Salesiano; e a equipe do UP Centro Educacional, Edson Rizzo, Alex Siqueira, Heron Miranda e Fred Lana.
O candidato também pode avaliar o desempenho nas demais disciplinas que já tiveram os testes publicados e fazer aquela revisão de conteúdo em Língua PortuguesaLiteraturaLíngua EstrangeiraGeografiaHistóriaMatemática e Biologia. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

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