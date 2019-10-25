Quiz do Enem: Veja o que você sabe de Língua Estrangeira

Faltam poucos dias para o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas ainda dá tempo de conferir como está o desempenho em cada disciplina que será cobrada na prova. Uma estratégia é realizar o quiz que a A Gazeta está publicando, diariamente, para testar os conhecimentos dos candidatos.
Nesta edição, são dois simulados de Língua Estrangeira Espanhol e Inglês para atender todos os candidatos que, no momento da inscrição, têm direito de escolher o idioma em que querem ser avaliados. O quiz é mais uma ação do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem para ajudar na preparação dos candidatos.
As questões foram selecionadas de edições anteriores do Enem pelos professores de Espanhol Josele Monteiro e Katterine Otarola (Salesiano), Camila (Leonardo Da Vinci) e Anderson Reis (UP) e, ainda, pelos professores de Inglês Mariana Brotto (Salesiano), Tatiana (Leonardo Da Vinci) e Júnior Conti (UP).
Para conferir como está o desempenho nas outras disciplinas da área de Linguagens, também já está disponível o quiz de Português e o de Literatura. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.