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Quiz do Enem: teste seus conhecimentos em Literatura

No segundo simulado da série, aproveite para avaliar mais um conteúdo da área de Linguagens

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 06:00
Caso ainda tenha dúvidas nos conteúdos que podem ser cobrados, é hora de fazer revisão Crédito: Arquivo
Para garantir um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o momento agora é de revisar conteúdos para fixar o que aprendeu ao longo do ano. Pensando nisso, A Gazeta reuniu questões selecionadas de edições passadas do exame para ajudar os candidatos na reta final de preparação.
No segundo simulado da série, o quiz testa os conhecimentos em Literatura com questões apresentadas pelos professores Grijó e Marcela Amaral, do UP Centro Educacional, da equipe de Linguagens do Leonardo da Vinci, e da professora Rosseana Dussi, do Salesiano. Se quer ficar por dentro de tudo, confira também seu desempenho em Língua Portuguesa
 As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e, até a próxima semana, serão publicados novos testes das demais disciplinas que compõem o exame.

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