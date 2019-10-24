Quiz do Enem: teste seus conhecimentos em Literatura

Para garantir um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o momento agora é de revisar conteúdos para fixar o que aprendeu ao longo do ano. Pensando nisso, A Gazeta reuniu questões selecionadas de edições passadas do exame para ajudar os candidatos na reta final de preparação.
No segundo simulado da série, o quiz testa os conhecimentos em Literatura com questões apresentadas pelos professores Grijó e Marcela Amaral, do UP Centro Educacional, da equipe de Linguagens do Leonardo da Vinci, e da professora Rosseana Dussi, do Salesiano. Se quer ficar por dentro de tudo, confira também seu desempenho em Língua Portuguesa.
As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e, até a próxima semana, serão publicados novos testes das demais disciplinas que compõem o exame.