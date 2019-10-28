Quiz do Enem: teste o que você sabe de Matemática

Todo dia A Gazeta apresenta para os candidatos uma possibilidade de testar os conhecimentos antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na edição de hoje, o conteúdo é de Matemática, uma das disciplinas mais temidas e que também tem os conteúdos que aparecem com mais frequência no exame. Professores selecionaram alguns deles para este quiz.
A seleção foi preparada por Luciano Fonseca, do Salesiano, Wágner, do Leonardo Da Vinci, e a equipe do UP Centro Educacional - Anselmo, Fabinho, Luciano Ballet e Alfonso Favalessa, que reuniram questões já aplicadas em exames anteriores e também elaboradas por eles.
Dentro do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, que apresenta dicas e conteúdos relevantes para os candidatos, já está disponível quiz de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Geografia e História. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.