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Quiz do Enem: teste o que você sabe de Matemática

A disciplina, uma das mais temidas no Enem,  também tem os assuntos mais cobrados. Confira!

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 06:00
Pelo celular, o candidato pode acessar informações sobre o Enem e também fazer o quiz Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Todo dia A Gazeta apresenta para os candidatos uma possibilidade de testar os conhecimentos antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na edição de hoje, o conteúdo é de Matemática, uma das disciplinas mais temidas e que também tem os conteúdos que aparecem com mais frequência no exame. Professores selecionaram alguns deles para este quiz. 
A seleção foi preparada por Luciano Fonseca, do Salesiano, Wágner, do Leonardo Da Vinci, e a equipe do UP Centro Educacional - Anselmo, Fabinho, Luciano Ballet e Alfonso Favalessa, que reuniram questões já aplicadas em exames anteriores e também elaboradas por eles.
Dentro do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, que apresenta dicas e conteúdos relevantes para os candidatos, já está disponível quiz de Língua PortuguesaLiteraturaLíngua EstrangeiraGeografia História. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. 

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