Quiz do Enem: teste o que você sabe de Matemática

Pelo celular, o candidato pode acessar informações sobre o Enem e também fazer o quiz

A seleção foi preparada por Luciano Fonseca, do Salesiano, Wágner, do Leonardo Da Vinci, e a equipe do UP Centro Educacional - Anselmo, Fabinho, Luciano Ballet e Alfonso Favalessa, que reuniram questões já aplicadas em exames anteriores e também elaboradas por eles.