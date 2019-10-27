Quiz do Enem: teste seus conhecimentos em História

Agora só falta uma semana para começar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas ainda é tempo de pegar aquela dica importante e fazer uma revisão do que aprendeu. Para ajudar os candidatos, A Gazeta publica mais um quiz, e o conteúdo hoje é de História.
Para a programação do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, professores selecionaram questões de edições passadas de vestibulares e do Enem, e também elaboraram perguntas de temas muito frequentes na prova. Ajudaram na preparação desse simulado Adelarmo, do Leonardo Da Vinci, Patrique Santos, do Salesiano, e a equipe do UP Centro Educacional - José Renato Marques, Gean Jaccoud, Rubia Coelho e Eliezer Brasil.
As provas vão ser aplicadas no dias 3 e 10 de novembro e, para testar seus conhecimentos, o candidato pode conferir o quiz que já foi publicado de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira e Geografia.