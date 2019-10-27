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Confira!

Quiz do Enem: teste seus conhecimentos em História

Em uma semana, começam as provas e a disciplina é uma das que estarão em avaliação no primeiro dia

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 21:39
Revisar os conteúdos por meio de exercícios ajuda os candidatos a fixar os assuntos Crédito: Arquivo
Agora só falta uma semana para começar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas ainda é tempo de pegar aquela dica importante e fazer uma revisão do que aprendeu. Para ajudar os candidatos, A Gazeta publica mais um quiz, e o conteúdo hoje é de História. 

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Para a programação do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, professores selecionaram questões de edições passadas de vestibulares e do Enem, e também elaboraram perguntas de temas muito frequentes na prova. Ajudaram na preparação desse simulado Adelarmo, do Leonardo Da Vinci, Patrique Santos, do Salesiano, e a equipe do UP Centro Educacional - José Renato Marques, Gean Jaccoud, Rubia Coelho e Eliezer Brasil.
As provas vão ser aplicadas no dias 3 e 10 de novembro e, para testar seus conhecimentos, o candidato pode conferir o quiz que já foi publicado de Língua Portuguesa, LiteraturaLíngua Estrangeira e Geografia

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