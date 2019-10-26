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Preparação

Quiz do Enem: confira o que você sabe de Geografia

A primeira avaliação da área de Humanas reúne questões de edições passadas e também preparadas por professores

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 06:01
A prova de Geografia vai ser aplicada no dia 3 de novembro Crédito: Arquivo
Em mais uma edição do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, que traz dicas e informações úteis aos candidatos que estão se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),  o assunto de hoje é Geografia  o primeiro de Humanas. Uma equipe de professores reuniu questões para um quiz, que vai testar seus conhecimentos na disciplina.
O simulado apresenta alguns dos temas mais importantes na área e foi preparado com a ajuda dos professores Joelmo, do Leonardo Da Vinci, da equipe do UP Centro Educacional - Israel Frois, Rodrigo Zidane, Daniel de Paula e Robson - e também de Peterson Grassi, do Salesiano.  São questões elaboradas por eles mesmos ou extraídas de edições anteriores de vestibulares e Enem. 
Para as provas, que vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, o candidato também pode fazer o quiz de Língua PortuguesaLiteratura e Língua Estrangeira

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