Quiz do Enem: confira o que você sabe de Geografia

Em mais uma edição do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, que traz dicas e informações úteis aos candidatos que estão se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o assunto de hoje é Geografia o primeiro de Humanas. Uma equipe de professores reuniu questões para um quiz, que vai testar seus conhecimentos na disciplina.
O simulado apresenta alguns dos temas mais importantes na área e foi preparado com a ajuda dos professores Joelmo, do Leonardo Da Vinci, da equipe do UP Centro Educacional - Israel Frois, Rodrigo Zidane, Daniel de Paula e Robson - e também de Peterson Grassi, do Salesiano. São questões elaboradas por eles mesmos ou extraídas de edições anteriores de vestibulares e Enem.
Para as provas, que vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, o candidato também pode fazer o quiz de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira.