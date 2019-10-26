Quiz do Enem: confira o que você sabe de Geografia

O simulado apresenta alguns dos temas mais importantes na área e foi preparado com a ajuda dos professores Joelmo, do Leonardo Da Vinci, da equipe do UP Centro Educacional - Israel Frois, Rodrigo Zidane, Daniel de Paula e Robson - e também de Peterson Grassi, do Salesiano. São questões elaboradas por eles mesmos ou extraídas de edições anteriores de vestibulares e Enem.