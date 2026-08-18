Almoço saudável: 5 receitas ricas em proteína vegetal que ficam prontas em poucos minutos

Um almoço saudável não precisa exigir muito tempo na cozinha nem preparos complicados. Com ingredientes simples e combinações bem pensadas, é possível criar pratos saborosos, nutritivos e ricos em proteína vegetal, mesmo nos dias mais corridos. Leguminosas, grãos, sementes e vegetais, por exemplo, podem ganhar diferentes texturas, aromas e temperos, deixando a refeição mais interessante e cheia de sabor.





Além de ajudarem a variar o cardápio, essas opções contribuem para uma alimentação equilibrada e oferecem nutrientes importantes para o organismo.