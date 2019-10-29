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Quiz do Enem: teste seus conhecimentos em Biologia

Na primeira avaliação de Ciências da Natureza, professores prepararam questões de conteúdos mais frequentes na prova

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 06:00
Enem Crédito: Arquivo Pessoal
E então, já está bem afiado em todos os conteúdos que vão cair no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)? Pois hoje você pode testar seus conhecimentos em Biologia, no primeiro quiz da área de Ciências da Natureza que A Gazeta preparou com a colaboração de professores da disciplina. 
O simulado ajuda os candidatos a avaliar seu desempenho e a fazer as últimas revisões dos temas mais cobrados no Enem. Neste quiz, os itens reunidos são de edições anteriores da prova ou elaborados pelos próprios professores. Ajudaram nessa composição Marcelo Krüger, do Salesiano; a equipe do UP Centro Educacional  Hélder Telles, Márcio Germello e Frederico Guilherme  e Michel Lemos, do Leonardo Da Vinci. 
Na programação do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, também já foram publicados os testes em Língua PortuguesaLiteraturaLíngua EstrangeiraGeografiaHistória e Matemática. Confere lá! 

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