Quiz do Enem: teste seus conhecimentos em Biologia

O simulado ajuda os candidatos a avaliar seu desempenho e a fazer as últimas revisões dos temas mais cobrados no Enem. Neste quiz, os itens reunidos são de edições anteriores da prova ou elaborados pelos próprios professores. Ajudaram nessa composição Marcelo Krüger, do Salesiano; a equipe do UP Centro Educacional  Hélder Telles, Márcio Germello e Frederico Guilherme  e Michel Lemos, do Leonardo Da Vinci.