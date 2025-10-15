Turismo cresce no ES: é preciso estar bem preparado para receber as visitas

“Capixaba não gosta de receber visitas”. Basta uma rápida procura nas redes sociais para encontrar dezenas de vídeos de influenciadores sobre essa “fama” que cerca os moradores do Espírito Santo. A característica, claro, é exagerada e serve mais como meme para garantir tom humorístico às publicações na internet. Em linhas gerais, porém, o Estado precisa, sim, estar mais bem preparado para ser um bom anfitrião aos visitantes que aqui chegam em número cada vez maior.
Dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) mostram o crescimento do turismo capixaba, que teve o melhor resultado em julho em 11 anos, liderando o ranking nacional com um avanço de 2% em relação a junho. No geral, o Brasil registrou queda de 0,7% nas atividades do setor nesse período. O índice é importante por se tratar de um mês de férias escolares e eventos já tradicionais no Estado, como os festivais Nacional de Forró de Itaúnas, em Conceição da Barra, e de Inverno, em Domingos Martins.
Outros números também reforçam o bom momento do setor no Estado. No primeiro semestre deste ano, o turismo capixaba teve o segundo melhor desempenho dos últimos dez anos, com avanço de 6,3% em relação ao mesmo período de 2024. O Espírito Santo registrou um crescimento de 21% na receita vinda do turismo, no ano passado, alcançando R$ 563 milhões. Em 2023, o montante tinha chegado a R$ 464 milhões.
Esses resultados refletem a maior divulgação das belezas e tradições capixabas. Além das já conhecidas praias e do Convento da Penha, outros encantos ganham espaço na mídia nacional e em publicações de influenciadores, como o Buda de Ibiraçu e a observação de baleias no litoral. Eventos tradicionais também chamam a atenção, entre eles a Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, e o Carnaval de Vitória.
São sinais de que o Espírito Santo está cada vez mais atrativo para os turistas, mas é necessário sempre seguir avançando nesse setor, que é muito concorrido. Já dissemos aqui neste espaço que, enquanto algumas cidades dispõem de boa estrutura, outras ainda carecem de base hoteleira, recursos humanos qualificados e, sobretudo, organização nos receptivos.
Também é importante impulsionar o turismo de eventos. Nesse aspecto, um bom catalisador será a transformação do Pavilhão de Carapina, na Serra, em um moderno centro de convenções, conforme foi anunciado pelo governo do Estado. Para especialistas, esse é o primeiro passo para induzir também o turismo de lazer.
O retorno dos cruzeiros marítimos é mais uma aposta para movimentar o setor. O Porto de Vitória já chegou a ter mais de 31 paradas em uma única temporada, em 2011. Mas, à medida que os navios foram ficando maiores, a entrada na Baía de Vitória passou a se tornar inviável. Agora, busca-se solução com uma nova estrutura de desembarque para os chamados “cruzeiristas”. Mas não pode parar por aí. O visitante precisará ser bem recepcionado, apresentado à história, à cultura e às belezas capixabas, além da gastronomia, é claro. Tudo para que possa se sentir estimulado a voltar, com mais tempo, no futuro.
É preciso manter no horizonte que o turismo é apontado como um dos pilares para compensar as perdas que o Estado deverá ter com a implantação da reforma tributária, cuja transição terá início no ano que vem e se estenderá até 2033. Nesses sete anos, espera-se que o crescimento do setor se consolide cada vez mais. O que só vai acontecer se todos abraçarem esse objetivo e mostrarem que o Espírito Santo não só gosta como também sabe receber bem as visitas.
LEIA MAIS
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.