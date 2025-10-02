Home
ES vê receita com turismo crescer 21% em 2024 e chegar a R$ 563 milhões

Dados do IBGE mostram que o gasto médio dos viajantes no Espírito Santo foi de R$ 2.118, valor 30% superior ao registrado no ano anterior

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:25

Vitória
Espírito Santo aparece como o oitavo Estado onde os turistas mais gastaram em 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo registrou um crescimento de 21% na receita vinda do turismo, no ano passado, alcançando R$ 563 milhões. Em 2023, o montante tinha chegado a R$ 464 milhões

Também subiu o valor médio gasto pelos turistas em viagens ao Estado, alcançando R$ 2.118. Esse valor é 30% superior ao que os viajantes gastaram em 2023 (R$ 1.565).  Dessa forma, o Espírito Santo aparece como o oitavo Estado onde os turistas mais desembolsaram recursos, ficando atrás de Estados do Nordeste, do Sul e do Rio de Janeiro, no Sudeste. Em terras capixabas, em 2024, o gasto per capita diário médio foi estimado em R$ 249,00.

Em geral, o Espírito Santo foi destino de 440 mil das viagens nacionais analisadas, o que equivale a 2,2%. Os dados fazem parte de uma edição especial sobre turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa foi realizada em convênio com o Ministério do Turismo.

O crescimento dos gastos em viagens vem em um momento que o Estado aposta no turismo para reduzir os efeitos da reforma tributária, prevista para entrar em vigor nos próximos anos, como forma de atrair mais arrecadação para os cofres públicos.

Dados do IBGE sobre as viagens de 2024 mostram que 86,8% foram por motivos pessoais. Em relação à quantidade, em 2024, foram estimadas 379 mil viagens, ante 388 mil, em 2023; 269 mil, em 2021; e 242 mil, em 2020. Verificou-se pouca alteração nos anos analisados em relação à finalidade dos passeios.

De acordo com as informações obtidas nos domicílios do Espírito Santo, em 2020, 85,5% das viagens ocorreram por finalidade pessoal. Em 2021, o percentual foi de 83,9%; em 2023, de 84,7%; e finalmente em 2024, foi de 86,8%, incluindo as viagens nacionais e internacionais.

