Tarifaço do Trump: BNDES aprova R$ 172 milhões em socorro a empresas do ES

Desde a abertura do programa Brasil Soberano em 18 de setembro, foram 14 pedidos registrados por empresas capixabas

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:12

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para empresas afetadas pelas tarifas de 50% impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O socorro aos negócios faz parte do Programa Brasil Soberano, implementado pelo governo federal para minimizar os impactos da supertaxação. Desde a abertura do protocolo, em 18 de setembro, o Espírito Santo registrou 14 pedidos, que totalizaram R$ 172,2 milhões.

Em todo o país, foram realizadas 153 operações, sendo R$ 1,96 bilhão em gastos com despesas operacionais, na linha Capital de Giro e R$ 160,8 milhões para a busca de novos mercados, na linha Giro Diversificação. Foram ainda protocolados 213 pedidos de crédito no BNDES. O valor das solicitações é equivalente a R$ 4,76 bilhões. Do total, estão em análise R$ 200 milhões na linha Capital de Giro e R$ 2,4 bilhões na linha Giro Diversificação.

Ao todo, 3.702 empresas consultaram a elegibilidade no site do BNDES, sendo 1.444 elegíveis, com impacto das tarifas a partir de 5% no faturamento bruto.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a instituição está trabalhando para atender as empresas “Estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, diz.

Em todo o país, foram protocolados 213 pedidos de crédito, totalizando R$ 4,76 bilhões Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

