São Mateus atrai novos investimentos e amplia oportunidades no Norte do ES

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:29
Novos investimentos prometem consolidar São Mateus, no Norte do Espírito Santo, como uma terra de oportunidades. O município, de aproximadamente 130 mil habitantes, tinha, até o início de 2025, mais de 5 mil empresas ativas, de acordo com dados do Instituto Jones Santos Neves (IJSN).
Em 2024, a cidade encerrou o ano com saldo positivo de quase 900 novos postos de emprego com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Serviços e indústria foram os setores que impulsionaram as contratações no município.
Mas o futuro é ainda mais promissor. Levantamento do IJSN aponta que, até 2029, o município deve receber investimentos de quase R$ 3 bilhões. No total, os projetos previstos para todo o Espírito Santo somam R$ 137 bilhões.
Durante a 13ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus, ocorrida na sexta-feira (26), empresários que já estão no mercado mateense apontaram os diferenciais do local e abriram os planos de novos negócios. O evento, que é promovido pela Rede Gazeta, premiou as marcas mais lembradas pela população da cidade. Com o tema “O palco das marcas inesquecíveis”, a premiação contou com a presença de empresários, lideranças regionais e convidados. A dupla sertaneja Munhoz e Mariano foi a atração musical da noite.
A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a importância de valorizar empresas e pessoas que investem na região, acrescentando que a contribuição dos empreendedores vai além do aspecto econômico.
Maria Helena VargasDiretora regional da Rede Gazeta
O diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair José Giuriato, observa que São Mateus tem se consolidado cada vez mais como um polo de serviços na região Norte do Espírito Santo. Ele aponta que a economia diversificada, com grande contribuição dos setores de agropecuária, serviços e turismo, também é um forte diferencial.
Alair José GiuriatoDiretor-executivo do Sicoob-Conexão
Instalada em São Mateus há mais de 10 anos, a multinacional brasileira Marcopolo inaugurou recentemente uma linha de montagem de ônibus elétricos e prevê novos investimentos para os próximos anos, de acordo com Cristiano Mânica, gerente industrial da Marcopolo.
Cristiano MânicaGerente industrial da Marcopolo
O setor agrícola também vislumbra novos horizontes para além dividas do Espírito Santo, com destaque para o café conilon. O diretor da fábrica mateense Café Duarte, Ronaldo Torezani, conta que a empresa mira investimentos em outros estados.
Ronaldo TorezaniDiretor do Café Duarte
A instalação de indústrias na cidade movimenta também toda a rede de serviços, impulsionando o crescimento de empresas locais. Um exemplo é a Cozivip. Fundada em São Mateus para oferecer serviços alimentícios para grandes empresas, atua hoje em quatro estados. Na expectativa do diretor, Rodrigo Cozivip, os próximos anos serão de muito trabalho e resultados positivos.
Rodrigo CozivipDiretor da Cozivip
Outra consequência dos investimentos é o crescimento populacional da cidade. De olho nisso, a Soma Urbanismo desenvolve projetos para contribuir com a expansão urbana de forma planejada no município. O vice-presidente da empresa, Gilbert Canal, destaca que a cidade continuará se transformando nos próximos anos.
Gilbert CanalVice-presidente da Soma Urbanismo
Pensando na preparação de novos profissionais para atender a demanda do mercado de trabalho no futuro e contribuir para o desenvolvimento da cidade, a Escola Master, que oferece ensino infantil, fundamental e técnico, planeja ampliar seus espaços para receber mais alunos, segundo o proprietário, Marcos Aurélio.
Marcos AurélioProprietário da Escola Master
A Rede Movimentação, academia que já possui unidades em São Mateus e Nova Venécia, observou o aumento da demanda na cidade mateense e ampliou sua estrutura no último mês, que dobrou de tamanho. Mas, de acordo com a proprietária Giglianna Fiorot, os investimentos não param por aí. Ainda há perspectiva de abrir unidades em outros bairros e também outros municípios.
Giglianna FiorotProprietária da Rede Movimentação
Na área de saúde, a Med Imagem tem investido cada vez mais em novas tecnologias para garantir excelência na realização de exames de imagem em São Mateus e no Norte do Estado, detalha o sócio da Med Imagem, Jorge Silva.
Jorge SilvaSócio da Med Imagem
