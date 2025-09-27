Prêmio Gazeta Empresarial

São Mateus atrai novos investimentos e amplia oportunidades no Norte do ES

Até 2029, município tem previsão de receber projetos que somam quase R$ 3 bilhões, de acordo com dados do Instituto Jones Santos Neves

André Borghi Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:29

Vista aérea de São Mateus, cidade que tem atraído cada vez mais investimentos no Norte do Estado Crédito: Raphael Verly

Novos investimentos prometem consolidar São Mateus, no Norte do Espírito Santo, como uma terra de oportunidades. O município, de aproximadamente 130 mil habitantes, tinha, até o início de 2025, mais de 5 mil empresas ativas, de acordo com dados do Instituto Jones Santos Neves (IJSN).

Em 2024, a cidade encerrou o ano com saldo positivo de quase 900 novos postos de emprego com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Serviços e indústria foram os setores que impulsionaram as contratações no município.

Mas o futuro é ainda mais promissor. Levantamento do IJSN aponta que, até 2029, o município deve receber investimentos de quase R$ 3 bilhões. No total, os projetos previstos para todo o Espírito Santo somam R$ 137 bilhões.

Durante a 13ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus, ocorrida na sexta-feira (26), empresários que já estão no mercado mateense apontaram os diferenciais do local e abriram os planos de novos negócios. O evento, que é promovido pela Rede Gazeta, premiou as marcas mais lembradas pela população da cidade. Com o tema “O palco das marcas inesquecíveis”, a premiação contou com a presença de empresários, lideranças regionais e convidados. A dupla sertaneja Munhoz e Mariano foi a atração musical da noite.

A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a importância de valorizar empresas e pessoas que investem na região, acrescentando que a contribuição dos empreendedores vai além do aspecto econômico.

O Prêmio Gazeta Empresarial é um momento de celebração junto às empresas que mais sobressaem no mercado. Empresas bem posicionadas, que estão conseguindo manter sua conexão junto aos consumidores, num cenário muito desafiador, com uma competitividade cada vez maior. E São Mateus tem uma importância muito grande para o Estado, em termos de história, de cultura e também na economia Maria Helena Vargas Diretora regional da Rede Gazeta

Maria Helena Vargas, diretora regional da Rede Gazeta Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

O diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair José Giuriato, observa que São Mateus tem se consolidado cada vez mais como um polo de serviços na região Norte do Espírito Santo. Ele aponta que a economia diversificada, com grande contribuição dos setores de agropecuária, serviços e turismo, também é um forte diferencial.

As indústrias estão se instalando em São Mateus e isso vai se consolidando. O turismo está cada vez mais forte de Guriri, impactando na oferta de serviços. A perspectiva para a cidade é muito promissora Alair José Giuriato Diretor-executivo do Sicoob-Conexão

Alair José Giuriato, diretor-executivo do Sicoob Conexão, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Instalada em São Mateus há mais de 10 anos, a multinacional brasileira Marcopolo inaugurou recentemente uma linha de montagem de ônibus elétricos e prevê novos investimentos para os próximos anos, de acordo com Cristiano Mânica, gerente industrial da Marcopolo.

A gente continua crescendo. Temos novos investimentos previstos para este ano e para o ano que vem. Estamos ampliando nossas linhas de montagem, colocando outros produtos no portfólio. Acabamos de inaugurar a linha de montagem do ônibus elétrico Cristiano Mânica Gerente industrial da Marcopolo

Cristiano Mânica, gerente industrial da Marcopolo, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

O setor agrícola também vislumbra novos horizontes para além dividas do Espírito Santo, com destaque para o café conilon. O diretor da fábrica mateense Café Duarte, Ronaldo Torezani, conta que a empresa mira investimentos em outros estados.

Por causa do crescimento do mercado, a ideia é expandir para fora do Espírito Santo. A partir de agora até o final do ano, estamos trabalhando nos mercados da Bahia e Minas Gerais, e com contratos de terceirização para outros estados Ronaldo Torezani Diretor do Café Duarte

Ronaldo Torezani, diretor do Café Duarte, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Rede Gazeta | Divulgação

A instalação de indústrias na cidade movimenta também toda a rede de serviços, impulsionando o crescimento de empresas locais. Um exemplo é a Cozivip. Fundada em São Mateus para oferecer serviços alimentícios para grandes empresas, atua hoje em quatro estados. Na expectativa do diretor, Rodrigo Cozivip, os próximos anos serão de muito trabalho e resultados positivos.

A região está muito promissora. Nossa avaliação é de que, daqui dois anos, a cidade vai explodir de empresas, o que, para nós, é muito bom Rodrigo Cozivip Diretor da Cozivip

Rodrigo Cozivip, diretor da Cozivip, uma das empresas premiadas no Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Outra consequência dos investimentos é o crescimento populacional da cidade. De olho nisso, a Soma Urbanismo desenvolve projetos para contribuir com a expansão urbana de forma planejada no município. O vice-presidente da empresa, Gilbert Canal, destaca que a cidade continuará se transformando nos próximos anos.

Nosso objetivo é proporcionar o bom urbanismo, para as pessoas morarem muito bem localizadas, com uma infraestrutura de energia, água e esgoto tratados, próximo a escola e serviços de saúde Gilbert Canal Vice-presidente da Soma Urbanismo

Gilbert Canal, vice-presidente da Soma Urbanismo, uma das empresas premiadas no Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Pensando na preparação de novos profissionais para atender a demanda do mercado de trabalho no futuro e contribuir para o desenvolvimento da cidade, a Escola Master, que oferece ensino infantil, fundamental e técnico, planeja ampliar seus espaços para receber mais alunos, segundo o proprietário, Marcos Aurélio.

Vislumbramos crescimento num futuro próximo. À medida que surge a necessidade, vamos projetando as ampliações de estrutura, novas salas, para receber bem os estudantes Marcos Aurélio Proprietário da Escola Master

Marcos Aurélio, proprietário da Escola Master, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

A Rede Movimentação, academia que já possui unidades em São Mateus e Nova Venécia, observou o aumento da demanda na cidade mateense e ampliou sua estrutura no último mês, que dobrou de tamanho. Mas, de acordo com a proprietária Giglianna Fiorot, os investimentos não param por aí. Ainda há perspectiva de abrir unidades em outros bairros e também outros municípios.

“Saímos de um quadro de 5% de pessoas que praticam atividade física indoor no Brasil para 10%, nos últimos 5 anos. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde, em se manterem ativas, estão mais conscientes. Com base nisso, vimos a necessidade de reforma e ampliação Giglianna Fiorot Proprietária da Rede Movimentação

Giglianna Fiorot, proprietária da Rede Movimentação, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Na área de saúde, a Med Imagem tem investido cada vez mais em novas tecnologias para garantir excelência na realização de exames de imagem em São Mateus e no Norte do Estado, detalha o sócio da Med Imagem, Jorge Silva.

Na área de diagnóstico, temos sempre que atualizar a aparelhagem, investir em novos aparelhos, principalmente nesse momento em que a inteligência artificial está a todo vapor, oferecendo um serviço de qualidade à população Jorge Silva Sócio da Med Imagem

Jorge Silva, sócio da Med Imagem, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

