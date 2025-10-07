Home
>
Economia do ES
>
Turismo no ES cresce e tem o melhor julho em 11 anos

Turismo no ES cresce e tem o melhor julho em 11 anos

Bom desempenho se deve à queda do desemprego e ao fortalecimento do consumo das famílias, sobretudo nos gastos com lazer

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 18:57

Diversidade cultural faz do Espírito Santo um território com alto potencial para o turismo sustentável
Setor de turismo capixaba tem maior crescimento entre os estados brasileiros e a melhor movimentação dos últimos 11 anos. Crédito: Yuri Barichivich

Movimentado pelo período de férias escolares, clima ameno e a realização de grandes eventos, o turismo capixaba viveu um julho histórico. Enquanto o Brasil registrou queda de 0,7% nas atividades do setor, o Espírito Santo avançou 2% em relação a junho, liderando o ranking nacional e alcançando o melhor resultado para o mês em 11 anos.

Recomendado para você

Propostas apresentadas pelo governo foram aprovadas pela Assembleia Legislativa em sessão extraordinária nesta terça-feira (7)

Delegados da Polícia Civil e auditores da Receita vão ter aumento no ES

Bom desempenho se deve à queda do desemprego e ao fortalecimento do consumo das famílias, sobretudo nos gastos com lazer

Turismo no ES cresce e tem o melhor julho em 11 anos

Decisão atende a pedido de inexistência de relação jurídica entre a União e o proprietário de bens em Bento Ferreira e Jucutuquara

Justiça anula cobrança de taxa de marinha de dono de imóveis em Vitória

Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), com base nos dados da pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda do desemprego e o fortalecimento do consumo das famílias, especialmente em lazer, somados a investimentos em promoção do turismo, consolidaram julho como um mês estratégico para o Espírito Santo. O desafio agora é sustentar esse crescimento e seguir ampliando a visibilidade do estado como destino nacional

André Spalenza

Coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES.

No comparativo entre julho de 2025 e julho de 2024, o Espírito Santo cresceu 0,8%, retomando a trajetória positiva após a queda de junho. Além disso, no acumulado de 2025, o volume de atividades turísticas no Espírito Santo cresceu 5,5%.

“Em 12 dos últimos 13 meses o volume de atividades turísticas foi superior ao mesmo período do ano anterior, mostrando a resiliência do setor e a capacidade do estado de se manter atrativo em diferentes épocas do ano”, destacou Spalenza.

O Aeroporto de Vitória também teve um destaque especial, registrando o maior movimento do ano: 156.605 passageiros no mês, número 14,8% maior que no mesmo período de 2024 e superior a todos os meses do ano passado. No acumulado, já são mais de 944 mil desembarques em 2025, um avanço de 12% frente ao ano anterior. Já o transporte de ônibus fretado, mais diretamente associado ao turismo por atender excursões, passeios e eventos, cresceu 2,5% no mês, somando 44,5 mil passageiros.

Com a entrada de Atílio Vivácqua, Águia Branca, Itapemirim, Vila Valério e Rio Novo do Sul, o Espírito Santo agora tem 70 cidades presentes no Mapa do Turismo,

“O crescimento dos desembarques aéreos reforça a importância da infraestrutura aeroportuária para atrair visitantes e diversificar o público turístico, sobretudo em um mês marcado por festivais e eventos que movimentaram tanto a capital quanto o interior”, avaliou Spalenza.

Entre os atrativos, o turismo de inverno foi protagonista. As montanhas capixabas, com cidades como Domingos MartinsSanta TeresaVenda Nova do Imigrante e a região do Caparaó, atraíram visitantes em busca de clima frio, gastronomia típica, agroturismo, turismo ecológico e de montanha. “Esse perfil diversificado amplia a competitividade do Espírito Santo e diferencia o estado de destinos vizinhos, como Bahia e outros estados do Nordeste”, explicou o pesquisador.

Leia mais

Imagem - ES vê receita com turismo crescer 21% em 2024 e chegar a R$ 563 milhões

ES vê receita com turismo crescer 21% em 2024 e chegar a R$ 563 milhões

Imagem - Turismo capixaba fica mais acessível com benefícios exclusivos do Clube A Gazeta

Turismo capixaba fica mais acessível com benefícios exclusivos do Clube A Gazeta

Imagem - Conheça os 4 municípios do ES fora do Mapa do Turismo Brasileiro

Conheça os 4 municípios do ES fora do Mapa do Turismo Brasileiro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais