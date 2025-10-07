Histórico

Turismo no ES cresce e tem o melhor julho em 11 anos

Bom desempenho se deve à queda do desemprego e ao fortalecimento do consumo das famílias, sobretudo nos gastos com lazer

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 18:57

Setor de turismo capixaba tem maior crescimento entre os estados brasileiros e a melhor movimentação dos últimos 11 anos. Crédito: Yuri Barichivich

Movimentado pelo período de férias escolares, clima ameno e a realização de grandes eventos, o turismo capixaba viveu um julho histórico. Enquanto o Brasil registrou queda de 0,7% nas atividades do setor, o Espírito Santo avançou 2% em relação a junho, liderando o ranking nacional e alcançando o melhor resultado para o mês em 11 anos.

A queda do desemprego e o fortalecimento do consumo das famílias, especialmente em lazer, somados a investimentos em promoção do turismo, consolidaram julho como um mês estratégico para o Espírito Santo. O desafio agora é sustentar esse crescimento e seguir ampliando a visibilidade do estado como destino nacional André Spalenza Coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES.

No comparativo entre julho de 2025 e julho de 2024, o Espírito Santo cresceu 0,8%, retomando a trajetória positiva após a queda de junho. Além disso, no acumulado de 2025, o volume de atividades turísticas no Espírito Santo cresceu 5,5%.

“Em 12 dos últimos 13 meses o volume de atividades turísticas foi superior ao mesmo período do ano anterior, mostrando a resiliência do setor e a capacidade do estado de se manter atrativo em diferentes épocas do ano”, destacou Spalenza.

O Aeroporto de Vitória também teve um destaque especial, registrando o maior movimento do ano: 156.605 passageiros no mês, número 14,8% maior que no mesmo período de 2024 e superior a todos os meses do ano passado. No acumulado, já são mais de 944 mil desembarques em 2025, um avanço de 12% frente ao ano anterior. Já o transporte de ônibus fretado, mais diretamente associado ao turismo por atender excursões, passeios e eventos, cresceu 2,5% no mês, somando 44,5 mil passageiros.

“O crescimento dos desembarques aéreos reforça a importância da infraestrutura aeroportuária para atrair visitantes e diversificar o público turístico, sobretudo em um mês marcado por festivais e eventos que movimentaram tanto a capital quanto o interior”, avaliou Spalenza.

Entre os atrativos, o turismo de inverno foi protagonista. As montanhas capixabas, com cidades como Domingos Martins, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e a região do Caparaó, atraíram visitantes em busca de clima frio, gastronomia típica, agroturismo, turismo ecológico e de montanha. “Esse perfil diversificado amplia a competitividade do Espírito Santo e diferencia o estado de destinos vizinhos, como Bahia e outros estados do Nordeste”, explicou o pesquisador.

