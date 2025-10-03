Turismo capixaba fica mais acessível com benefícios exclusivos do Clube A Gazeta

Refúgios fora do centro urbano no Estado combinam tranquilidade e economia com benefícios do Clube A Gazeta. Crédito: Gerado por IA

A busca por experiências, aventuras e contato com a natureza tem levado cada vez mais capixabas a explorar o interior do Espírito Santo. E para quem é assinante do Clube A Gazeta, aproveitar essas vivências fica ainda mais vantajoso com os benefícios do Clube A Gazeta.



São mais de 230 empresas parceiras em diversos segmentos, incluindo restaurantes, bares, hotéis, pousadas e comércios espalhados pelo Espírito Santo. Com descontos exclusivos, cashback e sorteios mensais, o Clube facilita o acesso a experiências que tornam o dia a dia mais leve, seja em uma escapada para o interior ou nas compras do cotidiano.

Refúgio no sul capixaba oferece experiência completa

Para quem deseja uma escapada tranquila sem ir muito longe, a região sul do Espírito Santo reserva opções encantadoras. Muqui, cidade histórica conhecida como a "Capital da Cultura e do Café", está a aproximadamente 170 km de Vitória (cerca de três horas de viagem) e oferece um ambiente charmoso, com casarões preservados e um ritmo mais sereno.

É nesse cenário que funciona a Guest House Tânia Alves, parceira do Clube A Gazeta e um verdadeiro refúgio no campo. Localizada no Sítio do Dragão, a propriedade de três alqueires capixaba reúne cinco hospedagens distintas: Suíte da Piscina, Bangalô da Cascata, Casa da Fazenda, Chalé do Lago e Casa da Ponte Japonesa. Cada uma com sua própria personalidade, mas todas compartilhando o mesmo cenário dominado pelo verde e pelo canto dos pássaros.

A estrutura vai além das acomodações. Quem se hospeda tem acesso a piscina, sauna a vapor, academia, lareira ao ar livre e diversos espaços ao longo do sítio que convidam ao descanso e à contemplação. É o tipo de lugar pensado para quem quer desacelerar, seja em um final de semana romântico, em família ou com amigos.

Como usar o desconto do Clube A Gazeta na Guest House Tânia Alves

Os assinantes do Clube A Gazeta têm condições especiais na Guest House Tânia Alves: 10% de desconto para hospedagens de uma diária ou 15% de desconto a partir de duas diárias. Para aproveitar o benefício, basta acessar o site do Clube A Gazeta e localizar a página da Guest House. Lá, todas as informações sobre como resgatar o desconto estão disponíveis de forma clara e acessível.

O site também oferece um relatório completo de economia, onde o assinante consegue visualizar quanto já economizou ao longo do tempo e em quais parceiros utilizou os benefícios. Tudo isso sem complicação, direto pelo celular ou computador.

Vale lembrar que, além da Guest House Tânia Alves em Muqui, o interior capixaba conta com outros parceiros de hospedagem do Clube. Em Santa Teresa, a Pousada Valle Di Trento oferece benefícios exclusivos para assinantes, enquanto em Domingos Martins o Hotel Fazenda China Park também integra a rede de parceiros. Para quem está na região de Cachoeiro de Itapemirim, a Inove Studio amplia as opções de serviços disponíveis.

Entre os destaques da rede de parceiros está a possibilidade de usar os descontos em estabelecimentos tanto da região metropolitana quanto do interior, ampliando as opções para quem busca novos destinos. Farmácias como Drogasil e Pague Menos, além de varejistas como Casas Bahia, Netshoes e Magalu, também fazem parte da lista e podem ser acessadas online, garantindo economia no conforto de casa.

Sorteios mensais e cashback renovam a experiência do Clube

Como parte das novidades da plataforma, o Clube A Gazeta também lançou uma campanha de sorteios mensais exclusivos para assinantes. Basta fazer o cadastro gratuito na promoção pelo site ou aplicativo para concorrer aos prêmios. É mais uma forma de valorizar quem já faz parte da comunidade de leitores de A Gazeta.

O sistema de cashback, por sua vez, permite que o assinante receba parte do valor gasto em compras de volta, acumulando créditos que podem ser utilizados em novas aquisições. Essa funcionalidade está disponível em mais de 70 estabelecimentos e representa uma tendência moderna de programas de fidelidade, trazendo economia real e mensurável.

A renovação do Clube A Gazeta mostra o compromisso contínuo em oferecer valor aos assinantes, conectando benefícios práticos à vida cotidiana. Seja para uma escapada ao interior, compras do dia a dia ou experiências gastronômicas, as vantagens estão sempre à mão, prontas para serem aproveitadas.

Para explorar todos os parceiros, conhecer os benefícios disponíveis e começar a economizar hoje mesmo, acesse Clube A Gazeta.

