Turismo

Cruzeiros no ES: passageiros vão testar desembarque de navio em Vitória

Estado se prepara para receber navio que vai fazer um desembarque teste já próxima temporada, entre março e abril do ano que vem

2 min de leitura min de leitura

Vista de Vitória a partir do Hotel Senac Ilha do Boi. (Sagrilo)

A volta do Espírito Santo para a rota de cruzeiros marítimos está cada vez mais próxima. Depois de finalizado o estudo com a Universidade de São Paulo (USP), que analisou a viabilidade técnica da parada de cruzeiros no litoral capixaba, o Estado se prepara para receber um navio que vai fazer um desembarque teste já próxima temporada, entre março e abril do ano que vem.

A ideia é fazer o desembarque teste na Ilha do Boi, no final da próxima temporada de cruzeiros, para então já poder incluir Vitória na rota dessas viagens turísticas que seráo vendidas para o verão 2025/2026, segundo o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Idalberto Moro.

"O projeto foi aprovado. Precisamos ver os ajustes, mas temos de avançar no desembarque. Há uma tendência de ser feito pelo píer do Hotel Senac Ilha do Boi. Lá foi apontado pelo estudo como um ótimo local, pois é protegido do vento. Chegando em Vitória, os navios vão ficar fundeados atrás da Ilha do Boi e dali as pessoas vão desembarcar no local mais bonito de Vitória, que é aquela entrada próxima à Curva da Jurema", detalha Moro.

Cruzeiros no ES: passageiros vão testar desembarque de navio em Vitória

A ideia da Fecomércio é transformar o Hotel Senac lIha do Boi, em Vitória, em uma parada de navios de cruzeiro. Para receber os passageiros, o píer receberá investimentos de adequação, permitindo que barcos atraquem e os turistas passem o dia na Grande Vitória. Além disso, os visitantes poderão aproveitar a gastronomia no local, onde será construída também uma unidade de qualificação gastronômica.

"Colocar o Espírito Santo na rota de cruzeiros ajuda muito na divulgação das nossas belezas. Nosso Estado é rico em valores, em paisagens, e precisamos divulgar mais lá fora. Esses navios trazem muitos turistas e é uma oportunidade de colocar o Estado no cenário nacional", aponta o presidente da Fecomércio/ES.

Porto de Vitória recebeu navio de turismo em 2022. (Porto de Vitória)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta