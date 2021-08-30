Roubo nas ruas: queda nas estatísticas não reduz sensação de insegurança

Assalto na praia de Itapuã, Vila Velha, registrado em junho deste ano Crédito: Internauta

Não é surpresa que a pandemia, em seus momentos de maior restrição de circulação, tivesse reflexos na segurança pública. Com menos pessoas nas ruas, os roubos em via pública no Espírito Santo caíram consideravelmente em 2020, quando comparados aos números do ano anterior. Os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) referentes aos 12 meses do ano comprovam a queda acentuada: em 2019 foram 30.471 registros, enquanto em 2020 foram 18.852 casos, uma redução de 38%. O ano de 2018 foi ainda pior que 2019, com 32.115 assaltos.

Em julho de 2019, foram registrados 2.629 assaltos, enquanto no ano seguinte, o mesmo mês, que ainda impunha o isolamento social como forma de conter a disseminação da Covid-19, registrou 1.348 ocorrências. Não é exagero afirmar que, em julho de 2021, o movimento nas ruas esteve próximo ao da antiga normalidade. E, como esperado, os roubos a pessoas no espaço público tiveram um acréscimo em relação a 2020, o ano excepcional, com 1.363 ocorrências. Maio e junho de 2021 também foram mais violentos que os respectivos meses do ano passado

Por mais que a pandemia não tenha acabado, é fato que 2021 não repetiu o cenário de esvaziamento das ruas registrado com mais frequência em 2020. E mesmo assim, de janeiro até julho, as abordagens violentas às pessoas que transitam pelas ruas tiveram uma queda de 13%: 11.780 (2020) e 10.259 (2021). É preciso destacar que até a metade de março de 2020 não havia restrições de circulação no Estado.

Os números de 2021, comparados com 2019 e 2018, mostram que há uma tendência de queda que precisa ser bem analisada por especialistas e gestores da segurança pública. Os dados dos dois anos anteriores à pandemia eram bem mais assustadores: só para se ter uma ideia, não há registro de nenhum mês com menos de 2 mil ocorrências, enquanto em 2021 todos os meses estão bem abaixo dessa marca. Infelizmente, o comparativo divulgado pela Sesp em seu portal não traz os números de 2017, quando a explosão de violência com a greve da PM provavelmente afetou negativamente as estatísticas.

É uma questão de análise de cenário, para tentar entender se há algo além da pandemia impactando na redução vertiginosa desses tipos de crime, até mesmo a subnotificação. Em 2021, houve também uma queda de 13% no número de roubos no transporte público, de janeiro a julho, na comparação com o mesmo período de 2020. Enquanto isso, a Grande Vitória tem registrado com recorrência tiroteios em bairros dominados pelo tráfico. Em Vitória, agosto nem chegou ao fim e já é o mês com mais homicídios no ano, com 11 registros até o último dia 25.