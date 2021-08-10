Carro utilizado em assaltos é apreendido em Vitória

Um carro utilizado para cometer assaltos em Vitória foi apreendido nesta terça-feira (10) na Capital. Contra o motorista do carro, havia um mandado de prisão em aberto e ele foi detido. O nome dele não foi divulgado.
Imagens de câmera de segurança instalada em uma casa no bairro Santa Tereza e obtidas pela TV Gazeta mostram a ação de um suspeito, que aparece de camisa vermelha, e o carro apreendido nesta terça. Ele se aproxima do carro de uma mulher logo após a motorista estacionar. Em seguida, a ataca e a ameaça como se estivesse armado. Os vizinhos perceberam a confusão e, logo depois, ele foge a pé. Veja vídeo:
A reportagem da TV Gazeta acionou a Polícia Civil para saber se o homem preso nesta terça-feira é o mesmo que aparece no vídeo, mas não obteve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.
Com informações da TV Gazeta