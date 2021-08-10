Carro utilizado em assaltos é apreendido em Vitória

Imagens de câmera de segurança instalada em uma casa no bairro Santa Tereza e obtidas pela TV Gazeta mostram a ação de um suspeito, que aparece de camisa vermelha, e o carro apreendido nesta terça. Ele se aproxima do carro de uma mulher logo após a motorista estacionar. Em seguida, a ataca e a ameaça como se estivesse armado. Os vizinhos perceberam a confusão e, logo depois, ele foge a pé. Veja vídeo: