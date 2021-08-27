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Leonel Ximenes

ES tem alta em roubos a pessoas em via pública nos últimos 3 meses

Ocorrências de maio a julho indicam que começa a se reverter a tendência de queda desse tipo de crime

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

27 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Mulher é assaltada, reage e luta contra suspeito, que consegue fugir em Vila Velha
Em Itapuã, mulher é assaltada, reage e luta contra o ladrão, que consegue fugir Crédito: Reprodução/Câmeras de videomonitoramento
Havia uma nítida tendência de queda nos roubos a pessoas em via pública no Espírito Santo. Havia. Nos últimos três meses (maio a julho), os registros desse tipo de crime foram maiores do que no mesmo período do ano passado.
Em maio de 2020, aconteceram 1.093 delitos ante 1.345 deste ano. Já em junho do ano passado, foram 1.246, mas agora ocorreram 1.392. Por fim, em julho, o Estado foi palco de 1.348 roubos em 2020, contra 1.363 em 2021.
Em julho, a alta que mais chamou a atenção foi em Vitória. No ano de 2020, ocorreram 139 roubos a pessoas nas ruas da Capital. Já neste ano, foram 198. Ao todo, de um modo geral, a Capital tem uma redução de 0,9% no acumulado de delitos (1.629, do ano passado, contra 1.615, em 2021).
O Espírito Santo, por sua vez, mesmo com as altas atuais nos últimos três meses, ainda celebra uma redução de 13% das ocorrências, no período de comparação de janeiro a julho: 11.780 roubos em 2020 ante 10.529 em 2021.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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