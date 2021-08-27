ES tem alta em roubos a pessoas em via pública nos últimos 3 meses

Havia uma nítida tendência de queda nos roubos a pessoas em via pública no Espírito Santo
. Havia. Nos últimos três meses (maio a julho), os registros desse tipo de crime foram maiores do que no mesmo período do ano passado.
Em maio de 2020, aconteceram 1.093 delitos ante 1.345 deste ano. Já em junho do ano passado, foram 1.246, mas agora ocorreram 1.392. Por fim, em julho, o Estado foi palco de 1.348 roubos em 2020, contra 1.363 em 2021.
Em julho, a alta que mais chamou a atenção foi em Vitória
. No ano de 2020, ocorreram 139 roubos a pessoas nas ruas da Capital. Já neste ano, foram 198. Ao todo, de um modo geral, a Capital tem uma redução de 0,9% no acumulado de delitos (1.629, do ano passado, contra 1.615, em 2021).
O Espírito Santo, por sua vez, mesmo com as altas atuais nos últimos três meses, ainda celebra uma redução de 13% das ocorrências, no período de comparação de janeiro a julho: 11.780 roubos em 2020 ante 10.529 em 2021.