O que os capixabas esperam do presidente

O presidente da República, Jair Bolsonaro, visita o Espírito Santo nesta sexta-feira (11) Crédito: Marcos Correa/PR

Jair Bolsonaro desembarca no Espírito Santo pela primeira vez , como presidente da República, nesta sexta-feira (11), com incumbências urgentes, óbvias. Quando se observa o panorama da pandemia nacionalmente, o Estado impreterivelmente se une ao coro das demandas que dependem da coordenação federal para serem desencadeadas com eficiência, a maior parte delas, a esta altura, relacionadas às vacinas. O maior desejo de quem habita o Espírito Santo , neste momento, é ver a fila de vacinação andar mais rapidamente.

Apesar de sua comprovada capacidade vacinal, baseada em um êxito de imunização que teve exemplos na última década com a febre amarela e o H1N1, o Brasil não avança na vacinação contra a Covid-19 por falta de vacinas. Quando se analisa proporcionalmente o nível da vacinação com a população do país, o Brasil está em 78ª lugar no ranking mundial. O Espírito Santo, com 1,1 milhão de pessoas com a primeira dose no braço, quer ver a imunização se acelerar e cobrir toda a população apta a receber as duas doses. O mais rápido possível.

Se a superação da crise sanitária une o Estado ao maior anseio nacional do momento, com importantes medidas em outras frentes, sobretudo as econômicas e sociais, o Espírito Santo também coleciona reivindicações particulares, essenciais para o seu desenvolvimento e ainda mais relevantes como parte de uma retomada no pós-pandemia.

Visitas de ex-presidentes ao ES sempre tiveram destaque e cobranças em A Gazeta

Após o fracasso de 2013, levou quase uma década para que a rodovia retornasse à fila de privatizações, então é preciso estabelecer o compromisso de que haja uma definição ainda em 2021. A modernização das duas principais rodovias federais que cortam o Estado não é só importante para superar os gargalos logísticos. É, acima de tudo, questão de vida ou morte. As perdas humanas só terão freio com mais segurança viária.

É importante também que o governo federal se envolva na definição da construção do c ontorno ferroviário da Serra do Tigre, em Minas Gerais , como investimento da outorga antecipada da renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica à empresa VLI. É uma obra no Estado vizinho de profundo interesse para os capixabas, com potencial de ampliar o volume de cargas do Centro-Oeste que chegam ao setor portuário capixaba, em expansão nos próximos anos.

E também acelerar as deliberações necessárias para a construção do ramal de Cariacica até Anchieta , já definida com a renovação do contrato da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas. São pleitos importantes para o desenvolvimento logístico local, com reflexos na ampliação do comércio exterior do próprio país. Não se pode continuar desperdiçando a posição geograficamente estratégica do Espírito Santo.

Mesmo que se mostrem como uma pauta nacional, as reformas estruturantes também tem um impacto direto na realidade do Estado. A modernização do Estado brasileiro, com um serviço público mais eficiente e menos perdulário, bem como uma reforma tributária abrangente e simplificadora abrem espaço para os investimentos e, consequentemente, para a geração de empregos. Assim como a aceleração das privatizações. A Codesa se prepara para ser concedida à iniciativa privada em 2021 , já é um avanço. E espera-se que traga resultados para a competitividade do Espírito Santo.

Não menos importante é o apoio federal para o combate à criminalidade, uma das bandeiras de campanha de Bolsonaro. Cariacica foi uma das cinco cidades selecionadas no país para o projeto-piloto Em frente, Brasil. O município recebeu a Força Nacional de Segurança, onde permaneceu por 20 meses, até abril passado . Se no início o projeto experimental, mesmo sob críticas de especialistas em segurança pública, serviu como forma de o governo federal firmar um compromisso na área, historicamente uma atribuição dos governos estaduais, ao final os resultados e objetivos não puderam ser sentidos.

O Espírito Santo, bem como outros Estados do país - o Amazonas atravessa neste momento de caos na segurança pública -, sofre com bairros dominados pelo tráfico, levando terror diário aos moradores. Grupos criminosos têm conexões em todo o país, numa rede subterrânea que precisa ser desbaratada. Uma política nacional de segurança que se cerque de inteligência, racionalidade e ação é o que se espera da gestão federal, em sinergia com as decisões estaduais.

Poucas reivindicações são novas, a maioria faz parte da velha agenda de lutas travadas pelo Espírito Santo, e já foram cobradas por A Gazeta nas visitas de outros presidentes ao Estado, como quando Dilma Rousseff e Michel Temer estiveram aqui. O ocupante do Palácio do Planalto deve estar sempre atento aos pleitos estaduais, buscando caminhos para saná-los nos limites da sua competência, como chefe do Executivo federal. O foco não é quem governa, mas quem comanda o governo federal.