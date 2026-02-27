BR 101 para o Norte e avante... e sem mais impasses, por favor

Trecho da BR 101 duplicado na Serra (usar só Opinião da Gazeta). Crédito: Ecovias Capixaba

O trecho entregue, entre os quilômetros 242 e 247, se conecta com o Contorno do Mestre Álvaro e fica em um ponto de tráfego intenso na rodovia. Quem usa a BR 101 sabe o tamanho do gargalo quando se percorre os perímetros de Fundão e Ibiraçu, em que há até trechos duplicados, mas que não suportam o fluxo de veículos. O novo contrato prevê o contorno da área urbana das duas cidades, o que vai melhorar a vida de quem passa pela rodovia.



A ansiedade para que as obras avancem é coletiva, atinge desde o cidadão que quer viajar com mais conforto até as empresas que precisam transportar seus produtos com mais rapidez e segurança. E a duplicação coloca a rodovia em um novo patamar. Nesta quinta-feira (25), este espaço aplaudiu a capacidade do Estado de conseguir atrair uma montadora do porte da chinesa GWM com seus avanços logísticos. É óbvio que as expectativas para uma BR 101 mais moderna no Norte capixaba estão nesse pacote.

A Ecovias Capixaba anunciou também a antecipação de duas frentes de duplicação, nos trechos Norte e Sul. Obras que eram previstas para serem iniciadas entre o segundo e o terceiro ano do novo contrato de concessão, mas que serão iniciadas neste mês de março. É mais que um compromisso, é questão de honra que a modernização da BR 101 avance dentro do cronograma, para que se consiga superar tanto atraso acumulado antes da repactuação, efetivada no ano passado.

"Nosso objetivo é criar, até o final de 2030, um corredor contínuo de duplicação da BR 101 entre João Neiva e Atílio Vivácqua", informou o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim. A promessa está anotada na agenda.

A Gazeta integra o Saiba mais