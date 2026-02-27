BR 101 para o Norte e avante... e sem mais impasses, por favor

Nesta semana, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101, entregou mais 5 quilômetros de duplicação da rodovia na Serra. Um acontecimento que tem relevância simbólica, uma vez que foram os impasses burocráticos no trecho norte da BR 101 que estiveram no cerne dos inúmeros problemas da concessão antes da repactuação. É saindo da Grande Vitória rumo ao Norte do Espírito Santo que a duplicação foi quase insignificante.
O trecho entregue, entre os quilômetros 242 e 247, se conecta com o Contorno do Mestre Álvaro e fica em um ponto de tráfego intenso na rodovia. Quem usa a BR 101 sabe o tamanho do gargalo quando se percorre os perímetros de Fundão e Ibiraçu, em que há até trechos duplicados, mas que não suportam o fluxo de veículos. O novo contrato prevê o contorno da área urbana das duas cidades, o que vai melhorar a vida de quem passa pela rodovia.
A ansiedade para que as obras avancem é coletiva, atinge desde o cidadão que quer viajar com mais conforto até as empresas que precisam transportar seus produtos com mais rapidez e segurança. E a duplicação coloca a rodovia em um novo patamar. Nesta quinta-feira (25), este espaço aplaudiu a capacidade do Estado de conseguir atrair uma montadora do porte da chinesa GWM com seus avanços logísticos. É óbvio que as expectativas para uma BR 101 mais moderna no Norte capixaba estão nesse pacote.
A Ecovias Capixaba anunciou também a antecipação de duas frentes de duplicação, nos trechos Norte e Sul. Obras que eram previstas para serem iniciadas entre o segundo e o terceiro ano do novo contrato de concessão, mas que serão iniciadas neste mês de março. É mais que um compromisso, é questão de honra que a modernização da BR 101 avance dentro do cronograma, para que se consiga superar tanto atraso acumulado antes da repactuação, efetivada no ano passado.
"Nosso objetivo é criar, até o final de 2030, um corredor contínuo de duplicação da BR 101 entre João Neiva e Atílio Vivácqua", informou o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim. A promessa está anotada na agenda.
