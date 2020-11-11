Bolsonaro proporciona um dia vitorioso para o novo coronavírus

Um atropelo que, nas circunstâncias de politização da vacina, arrisca ter sido deliberado. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), que acompanha o estudo e também tem a prerrogativa de interromper os testes caso haja ameaça confirmada, inteirou-se dos fatos com o Butantan e decidiu que não havia a menor razão para a suspensão.

Não bastassem os prejuízos concretos da suspensão, jogando ainda mais para frente no calendário a imunização contra o coronavírus, esses movimentos atabalhoados do governo podem minar a credibilidade da própria vacina, em função de uma disputa política com o governador João Doria que deveria ficar resguardada para 2022. Ironicamente, o governo ignora até mesmo vacinas não chinesas, como a da Pfizer, que tem se mostrado promissora. É, novamente, a desmoralização da ciência, a ponto de incitar na população uma desconfiança fora de hora sobre a segurança da imunização.