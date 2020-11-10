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Coronavírus

Preço de vacina será abaixo do mercado e diferenciado, diz BioNTech

A empresa alemã de biotecnologia líder na corrida para produzir evidências de uma vacina contra Covid-19 também planeja criar diferenciações entre países e regiões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 17:29

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 17:29

Avanços na vacina da covid-19
BioNTech, líder na corrida para produzir evidências de uma vacina contra covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
A BioNTech, líder na corrida para produzir evidências de uma vacina contra Covid-19 que funcione, está planejando estabelecer um preço para o potencial imunizante em duas doses abaixo das "taxas típicas de mercado" e criará diferenciações entre países e regiões.
Em evento online do Financial Times, o chefe de estratégia da empresa alemã de biotecnologia, Ryan Richardson, disse que o preço da vacina, desenvolvida em conjunto com a farmacêutica norte-americana Pfizer e que ainda precisa obter aprovação regulatória, refletirá os riscos financeiros que seus investidores do setor privado correram.
"Buscamos perseguir uma abordagem equilibrada que reconheça que a inovação exige investimento de capital, então o plano para o preço da nossa vacina está bem abaixo das taxas típicas de mercado, refletindo a situação em que estamos e o objetivo de garantir acesso amplo ao redor do mundo", disse Richardson no evento do FT.
"Espero que exista uma precificação diferenciada em certas regiões do mundo", acrescentando, se recusando a detalhar este tema.

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